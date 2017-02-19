В Киеве проходят мероприятия к третьей годовщине Евромайдана

«Основные события сейчас происходят на Майдане под стелой. Здесь собрались несколько сотен человек на акцию “Открытый микрофон”. Среди них как участники акции на Евромайдане, так и общественные активисты и неравнодушные украинцы. Также здесь есть представители добровольческих батальонов. Они по очереди выступают, рассказывают о событиях трехлетней давности, а также о том, что удалось и чего не удалось достичь за это время», — сообщает корреспондент канала.

Напомним, меры безопасности в центре столицы усилены. Кроме того, установлены рамки металлоискателя на Крещатике и Европейской площади.