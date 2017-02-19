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15:38 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

В Киеве проходят мероприятия к третьей годовщине Евромайдана

Основные события происходят на Майдане Незалежности под стелой, где собрались несколько сотен человек на акцию «Открытый микрофон». Среди них как участники акций на Евромайдане, так и общественные активисты.

Источник: "РИА Новости" Украина

КИЕВ, 19 фев — РИА Новости Украина. В центре Киева в воскресенье проходят мероприятия, посвященные третьей годовщине Революции достоинства, сообщает «112 Украина».

Отмечается, что участие в них принимают несколько сотен человек.

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«Основные события сейчас происходят на Майдане под стелой. Здесь собрались несколько сотен человек на акцию “Открытый микрофон”. Среди них как участники акции на Евромайдане, так и общественные активисты и неравнодушные украинцы. Также здесь есть представители добровольческих батальонов. Они по очереди выступают, рассказывают о событиях трехлетней давности, а также о том, что удалось и чего не удалось достичь за это время», — сообщает корреспондент канала.

Напомним, меры безопасности в центре столицы усилены. Кроме того, установлены рамки металлоискателя на Крещатике и Европейской площади.

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