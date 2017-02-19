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16:39 (мск), источник: РИА Новости

Иран заявил о стремлении создать союз с Россией на Ближнем Востоке

У Тегерана и Москвы нет разногласий по главным вопросам ближневосточной повестки, в частности, по межсирийскому урегулированию, подчеркнул председатель иранского парламента.

Источник: РИА "Новости"

ДАМАСК, 19 фев — РИА Новости, Евгений Орел. Тегеран стремится к созданию стратегического альянса с Москвой в ближневосточном регионе, заявил в интервью телеканалу «Аль-Маядин» председатель Меджлиса (парламента) Ирана Али Лариджани.

Он отметил, что у Тегерана и Москвы «нет разногласий» по ключевым вопросам ближневосточной повестки, в частности, по межсирийскому урегулированию.

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Иран наряду с Россией и Турцией является гарантом перемирия в Сирии, где уже шесть лет продолжается вооруженный внутригражданский конфликт. Именно при содействии вышеупомянутых трех стран в Астане впервые прошли прямые переговоры между представителями сирийских властей и оппозиции.

Лариджани также поприветствовал идею установления прямого диалога Ирана с арабскими странами, в том числе со своим главным конкурентом в регионе — Саудовской Аравией. При этом он подчеркнул, что такое взаимодействие должно протекать «без каких-либо предварительных условий».

Саудовская Аравия разорвала дипотношения с Ираном в начале этого года после того, как на ее диппредставительства в этой стране были совершены нападения, спровоцированные казнью известного шиитского проповедника Нимра ан-Нимра.

Комментарии
8
Валерий Малютин
сначала два, нерукопожатных нецивилизованных (как дескать скажет АБ) государства.... потом три, пять двадцать пять, и двести......но ВЕСЬМИР (по АБ) всеравно будет сша и сателиты
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александр зыков
Нормально , так постепенно выдавят американцев с континента , в своё время мы предлагали объединится , но чёртовы Израиль и Египет наобещали с три короба иранскому шаху и СССР не смог уговорить его на сближение , хотя предпосылки были самые благоприятные ... Сейчас ситуация другая , Иран сам убедился как его развели и больше не хочет связываться с прозападными лицемерами , сам идёт на сближение ...
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Валерий Малютин
геополитика...со временем меняется.....глуп ты хохол.....сала усраине?????
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