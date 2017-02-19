Иран заявил о стремлении создать союз с Россией на Ближнем Востоке

Он отметил, что у Тегерана и Москвы «нет разногласий» по ключевым вопросам ближневосточной повестки, в частности, по межсирийскому урегулированию.

ДАМАСК, 19 фев — РИА Новости, Евгений Орел. Тегеран стремится к созданию стратегического альянса с Москвой в ближневосточном регионе, заявил в интервью телеканалу «Аль-Маядин» председатель Меджлиса (парламента) Ирана Али Лариджани.

Иран может открыть России свое воздушное пространство для операций в Сирии

Иран наряду с Россией и Турцией является гарантом перемирия в Сирии, где уже шесть лет продолжается вооруженный внутригражданский конфликт. Именно при содействии вышеупомянутых трех стран в Астане впервые прошли прямые переговоры между представителями сирийских властей и оппозиции.

Лариджани также поприветствовал идею установления прямого диалога Ирана с арабскими странами, в том числе со своим главным конкурентом в регионе — Саудовской Аравией. При этом он подчеркнул, что такое взаимодействие должно протекать «без каких-либо предварительных условий».