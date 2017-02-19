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16:26 (мск), источник: Интерфакс

Германия в этом году вышлет рекордное число мигрантов

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU — Рекордное количество мигрантов будет депортировано Германией в 2017 году, сообщил Петер Альтмайер — руководитель администрации канцлера Ангелы Меркель.

Источник: РИА "Новости"
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В интервью изданию Bild am Sonntag он сказал, что из 700 тыс. запросов на предоставление убежища, поданных в 2016 году, около 300 тыс. не были удовлетворены.

В 2016 году, отметил чиновник, Германия депортировала около 80 тыс. мигрантов.

Наблюдатели отмечают, что это решение было принято для того, чтобы привлечь голоса избирателей на выборах канцлера в сентябре, поскольку политика Меркель в отношении мигрантов не пользуется популярностью у населения.

Комментарии
13
Валерий Малютин
несменяемый канцлер.....диктатор германии.....популистскими решениями готовится к выборам.......а где же европейские ценности?????
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Роман. Загривач.
Эту старую жабу на пенсию без содержания отправить.
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Валерий Малютин
очень приятно Ваше заяявление
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