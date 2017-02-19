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16:55 (мск), источник: Интерфакс

В нескольких городах Белоруссии прошли митинги «нетунеядцев»

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU — Несанкционированная акция против так называемого «тунеядского декрета» состоялась в воскресенье в белорусском Гомеле, передал корреспондент агентства «Интерфакс-Запад».

Никаких инцидентов в ходе мероприятия зафиксировано не было.

По разным оценкам, всего в акции, на всех ее этапах, приняли участие от 1 до 3 тысяч человек. Милиция не препятствовала проведению мероприятия.

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В марше приняли участие люди разного возраста и разного социального статуса, семьи с маленькими детьми, пенсионеры, молодежь. Оппозиционной атрибутики, традиционной для несанкционированных акций, почти не было.

В руках люди держали плакаты «Я не тунеядец», время от времени люди скандировали «Нет тунеядскому декрету»

Проезжающие мимо машины поддерживали участников акции сигналами.

По словам участников, многие из них являются вынужденными «тунеядцами», потому что не могут найти даже работу дворника.

Некоторые гомельчане из-за отсутствия работы вынуждены ездить в Россию на заработки.

Аналогичные акции «нетунеядцев» прошли в воскресенье в других крупных городах Белоруссии, в частности — Могилеве, Бресте и Витебске, однако не отличались массовостью — в среднем собралось порядка сотни участников.

Участники марша в Витебске
Участники марша в Могилеве
Марш в Гродно

В пятницу 17 февраля представители белорусской оппозиции провели в центре Минска несанкционированную акцию против «тунеядского декрета». Акция собрала, по разным оценкам, несколько тысяч людей.

Комментарии
3
василий гога
позор лукащенчине !
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конь педальный
Если бы в России ввели такой закон, мы бы только вспоминали про АБамку с Мухтаром-оглы. Они хотя бы дворниками устроились на работу, а не сидели на шее у жен. Хотя сомневаюсь, чтобы жены терпели таких тунеядцев. Пособие, наверное, получают, а по ночам ищут полезные ископаемые в мусорных контейнерах...((
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Webflow Pro
Цирк-шапито в стиле марша ЗА передачу Исаакия РПЦ
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