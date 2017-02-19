Под АП требуют прекратить торговлю с оккупированным Донбассом, митингующие принесли петарды, — корреспондент

В центре столицы прошло шествие от Майдана Независимости до Администрации президента на ул. Банковой, его участники требуют от главы государства прекратить торговлю с оккупированными территориями Донецкой и Луганской областей. Об этом с места события передает корреспондент «112 Украина».

«Колонна из более полутысячи человек уже дошла до Администрации президента. Главная цель — активизировать действия по блокаде на Донбассе, которая действует на линии разграничения. Участники акции хотят призвать президента окончательно прекратить торговлю с временно оккупированными территориями, с этой целью они пришли сюда. Шли от Майдана Независимости через ул. Городецкого, там вместе с ними шли также силовики», — сказано в сообщении.

По словам корреспондента, во время шествия инцидентов не зафиксировано, однако были слышны взрывы петард.

Фото с места протестной акции опубликовал в соцсети нардеп Семен Семенченко.