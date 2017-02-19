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17:03 (мск), источник: 112.ua

Под АП требуют прекратить торговлю с оккупированным Донбассом, митингующие принесли петарды, — корреспондент

Участники шествия прошлись от Майдана Независимости до ул. Банковой.

Источник: 112.ua

В центре столицы прошло шествие от Майдана Независимости до Администрации президента на ул. Банковой, его участники требуют от главы государства прекратить торговлю с оккупированными территориями Донецкой и Луганской областей. Об этом с места события передает корреспондент «112 Украина».

«Колонна из более полутысячи человек уже дошла до Администрации президента. Главная цель — активизировать действия по блокаде на Донбассе, которая действует на линии разграничения. Участники акции хотят призвать президента окончательно прекратить торговлю с временно оккупированными территориями, с этой целью они пришли сюда. Шли от Майдана Независимости через ул. Городецкого, там вместе с ними шли также силовики», — сказано в сообщении.

По словам корреспондента, во время шествия инцидентов не зафиксировано, однако были слышны взрывы петард.

Фото с места протестной акции опубликовал в соцсети нардеп Семен Семенченко.

Ранее в столичной полиции сообщили, что мероприятия в центре Киева проходят без происшествий, однако в одном из автомобилей был обнаружен автомат.

Напомним, сегодня к охране правопорядка в Киеве привлечено 6,5 тыс. правоохранителей. Усиление полицейских нарядов связано с массовыми мероприятиями, которые проходят в городе, посвященными третьей годовщине Революции достоинства и чествованию памяти погибших героев Небесной сотни.

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