Семенченко заявил о намерении участников блокады Донбасса заблокировать сообщение с РФ

Участники блокады железнодорожного сообщения между контролируемыми государственной властью территориями и отдельными районами Донецкой и Луганской областей намерены заблокировать также сообщение Украины с РФ. Об этом заявил участник блокады, народный депутат Украины Семен Семенченко в комментарии «Интерфакс-Украина».
Отвечая на вопрос о возможности блокирования автомобильных трасс, Семенченко сказал: «Мы планируем расширение по железнодорожным трассам, по которым к нам завозят продукцию из России. По автомобильным трассам это сделать будет тяжелее. Там надо больше людей, и существует большая вероятность провокаций».
По его словам, в настоящее время блокада не охватывает лишь одно железнодорожное направление, связывающее подконтрольную Украине территорию и ОРДЛО — проходящее через пгт Станица Луганская.
«Остался один действующий железнодорожный путь — заходящий на нашу территорию в Станице Луганской и выходящий на Валуйки. На сегодня у нас перекрыто все, кроме этого пути», — сказал Семенченко.
По словам парламентарий, участники блокады с начала акции воспрепятствовали проезду около 16 тыс вагонов.
«С начала блокады 16 тыс. вагонов не дошли туда и обратно. Мы планируем перекрыть всю торговлю с Россией, так называемыми «ДНР» и «ЛНР», — сказал он.
Семенченко также проинформировал, что в настоящее время в блокаде задействовано около 100 человек.
Ранее участники блокады заявили о намерении МВД провести силовой разгон. Глава ведомства Арсен Аваков данную информацию считает спекулятивной.
Напомним, в рамках торговой блокады на Донбассе в настоящее время заблокированы три основные железнодорожные ветки, по которым с оккупированных территорий везли уголь.
Кабмин принял решение ввести с 17 февраля чрезвычайные меры в энергетике из-за дефицита угля-антрацита.