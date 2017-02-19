Семенченко заявил о намерении участников блокады Донбасса заблокировать сообщение с РФ

Участники блокады железнодорожного сообщения между контролируемыми государственной властью территориями и отдельными районами Донецкой и Луганской областей намерены заблокировать также сообщение Украины с РФ. Об этом заявил участник блокады, народный депутат Украины Семен Семенченко в комментарии «Интерфакс-Украина».

Отвечая на вопрос о возможности блокирования автомобильных трасс, Семенченко сказал: «Мы планируем расширение по железнодорожным трассам, по которым к нам завозят продукцию из России. По автомобильным трассам это сделать будет тяжелее. Там надо больше людей, и существует большая вероятность провокаций».

По его словам, в настоящее время блокада не охватывает лишь одно железнодорожное направление, связывающее подконтрольную Украине территорию и ОРДЛО — проходящее через пгт Станица Луганская.