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17:36 (мск), источник: 112.ua

Семенченко заявил о намерении участников блокады Донбасса заблокировать сообщение с РФ

По его словам, в настоящее время блокада не охватывает лишь одно железнодорожное направление, связывающее подконтрольную Украине территорию и ОРДЛО — проходящее через пгт Станица Луганская.

Источник: 112.ua

Участники блокады железнодорожного сообщения между контролируемыми государственной властью территориями и отдельными районами Донецкой и Луганской областей намерены заблокировать также сообщение Украины с РФ. Об этом заявил участник блокады, народный депутат Украины Семен Семенченко в комментарии «Интерфакс-Украина».

Отвечая на вопрос о возможности блокирования автомобильных трасс, Семенченко сказал: «Мы планируем расширение по железнодорожным трассам, по которым к нам завозят продукцию из России. По автомобильным трассам это сделать будет тяжелее. Там надо больше людей, и существует большая вероятность провокаций».

По его словам, в настоящее время блокада не охватывает лишь одно железнодорожное направление, связывающее подконтрольную Украине территорию и ОРДЛО — проходящее через пгт Станица Луганская.

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«Остался один действующий железнодорожный путь — заходящий на нашу территорию в Станице Луганской и выходящий на Валуйки. На сегодня у нас перекрыто все, кроме этого пути», — сказал Семенченко.

По словам парламентарий, участники блокады с начала акции воспрепятствовали проезду около 16 тыс вагонов.

«С начала блокады 16 тыс. вагонов не дошли туда и обратно. Мы планируем перекрыть всю торговлю с Россией, так называемыми «ДНР» и «ЛНР», — сказал он.

Семенченко также проинформировал, что в настоящее время в блокаде задействовано около 100 человек.

Ранее участники блокады заявили о намерении МВД провести силовой разгон. Глава ведомства Арсен Аваков данную информацию считает спекулятивной.

Напомним, в рамках торговой блокады на Донбассе в настоящее время заблокированы три основные железнодорожные ветки, по которым с оккупированных территорий везли уголь.

Кабмин принял решение ввести с 17 февраля чрезвычайные меры в энергетике из-за дефицита угля-антрацита.

Комментарии
2
oleg ivanov
вот просто интересно, он вообще думал о том что будет дальше, смог предложить нормальную альтернативу, или выход ? Давайте прекратим торговлю, останемся без тепла, без света, валюта подорожает еще сильнее, тысячи людей лишаться работы, в том время как в том же донбасе будет все хорошо... и правда кажется что все делают ради того, что бы народ возненавидел националистов как можно сильнее
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oleg ivanov
Правильно, а любимые жители украины потерпят в холоде и без света
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