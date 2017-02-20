Рустам Минниханов на выставке в Абу-Даби рассказал представителям ОАЭ о потенциале Татарстана

Открытие выставки началось с показательного выступления военного оркестра Вооруженных сил ОАЭ. Из гостей в церемонии приняли участие только представители России: Рота почетного караула и оркестр Президентского пола. Рота почетного караула исполнила различные перестроения и продемонстрировала приемы с оружием под марш «Прощание славянки» в исполнении оркестра. После исполнения гимна ОАЭ зрителям было продемонстрировано пиротехническое шоу с участием различных образцов военной техники. Среди участников шоу были и гусеничные БМП-3 российского производства, стоящие на вооружении ОАЭ.

Перед началом шоу Президент Татарстана встретился с наследным принцем эмирата Абу-Даби, заместителем верховного главнокомандующего Вооруженных сил ОАЭ Мухаммедом бен Заедом ан-Нахайяном и другими представителями властей Эмиратов, а также гостями международной выставки.

После завершения шоу делегация РФ, в том числе и представители Татарстана, ознакомились с экспозициями ОАЭ и других стран-участниц выставки. Рустам Минниханов особо интересовался бронированными автомобилями таких марок, как MAN, Iveco и других известных производителей, которые являются основными конкурентами аналогичной техники на базе «КАМАЗов», производимой в Татарстане. Также интерес вызвали новые образцы стрелкового оружия, в особенности отечественного производства концерна Калашникова. На экспозиции государственной корпорации «Ростех» состоялась встреча с ее генеральным директором Сергей Чемезовым, где стороны обсудили свои первые впечатления и потенциальные направления развития рынка вооружений.