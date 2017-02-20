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12:27 (мск), источник: ИА Татар-информ

Рустам Минниханов на выставке в Абу-Даби рассказал представителям ОАЭ о потенциале Татарстана

(Казань, 20 февраля, «Татар-информ»). Президент Татарстана Рустам Минниханов в составе официальной российской делегации во главе с министром промышленности и торговли РФ Денисом Мантуровым принял участие в открытии международной оборонной выставки IDEX-2017 в Абу-Даби (Объединенные Арабские Эмираты). Об этом сообщает пресс-служба Президента РТ.

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Открытие выставки началось с показательного выступления военного оркестра Вооруженных сил ОАЭ. Из гостей в церемонии приняли участие только представители России: Рота почетного караула и оркестр Президентского пола. Рота почетного караула исполнила различные перестроения и продемонстрировала приемы с оружием под марш «Прощание славянки» в исполнении оркестра. После исполнения гимна ОАЭ зрителям было продемонстрировано пиротехническое шоу с участием различных образцов военной техники. Среди участников шоу были и гусеничные БМП-3 российского производства, стоящие на вооружении ОАЭ.

Перед началом шоу Президент Татарстана встретился с наследным принцем эмирата Абу-Даби, заместителем верховного главнокомандующего Вооруженных сил ОАЭ Мухаммедом бен Заедом ан-Нахайяном и другими представителями властей Эмиратов, а также гостями международной выставки.

После завершения шоу делегация РФ, в том числе и представители Татарстана, ознакомились с экспозициями ОАЭ и других стран-участниц выставки. Рустам Минниханов особо интересовался бронированными автомобилями таких марок, как MAN, Iveco и других известных производителей, которые являются основными конкурентами аналогичной техники на базе «КАМАЗов», производимой в Татарстане. Также интерес вызвали новые образцы стрелкового оружия, в особенности отечественного производства концерна Калашникова. На экспозиции государственной корпорации «Ростех» состоялась встреча с ее генеральным директором Сергей Чемезовым, где стороны обсудили свои первые впечатления и потенциальные направления развития рынка вооружений.

После полудня состоялась деловая встреча делегации РТ с советником по вопросам национальной безопасности ОАЭ Тахнуном бен Заедом ан-Нахайяном и с генеральным директором компании Tawazun Сейфом Мухаммедом аль-Хаджери. Являющаяся одной из крупнейших компаний ОАЭ и одним из основных организаторов выставки, Tawazun занимается инвестициями в развитие и привлечение высоких технологий. Во время встречи Рустам Минниханов коротко рассказал об экономическом и промышленном потенциале республики, а руководители промышленных предприятий участников выставки от РТ презентовали выпускаемую ими продукцию.

IDEX (International Defence Exhibition) — международная выставка вооружений и военной техники, проводимая с 1993-го один раз в два года. Она собирает в своих стенах заказчиков и производителей военного оружия, боевой техники, систем охраны и безопасности. Непременной частью выставки являются демонстрационные стрельбы из различных видов оружия, проходящие на специально обустроенных полигонах. Потенциальные покупатели и заказчики могут ознакомиться здесь с новыми образцами стрелкового и другого оружия. Гусеничную и колесную технику на IDEX можно увидеть в том числе и в движении на пробеговой трассе. IDEX-2017 традиционно проходит совместно с выставкой военно-морского флота NavDEХ-2017. Каждый раз количество участников и зрителей растет.

Традиционно одну из крупнейших и интереснейших экспозиций на IDEX представляет Российская Федерация. Организатор российской экспозиции — АО «Рособоронэкспорт». Официальную делегацию России возглавляет министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров. В ее состав кроме Президента Татарстана Рустама Минниханова входят Чрезвычайный и Полномочный Посол РФ в ОАЭ Александр Ефимов, генеральный директор АО «Рособоронэкспорт» Александр Михеев, генеральный директор АО «Вертолеты России» Андрей Богинский, генеральный директор ПАО «Компания “Сухой”» Игорь Озар, генеральный директор АО «Научно-производственная корпорация “Уралвагонзавод”» Олег Сиенко, президент ПАО «ОАК» Юрий Слюсар, генеральный директор АО «Российская самолетостроительная корпорация “МиГ”» Илья Тарасенко, генеральный директор государственной корпорации «Ростех» Сергей Чемезов и другие.

Предприятия Татарстана принимают участие в выставке IDEX с 1995 года. Президент РТ Рустам Минниханов посещал выставку IDEX в 2013 и 2015 годах. На выставке экспонировались суда производства Зеленодольского судостроительного завода, вертолеты Казанского вертолетного завода, автомобили «КАМАЗ», а также радионавигационное оборудование для воздушных и морских судов, боеприпасы, оптическое оборудование и другие изделия военного назначения.

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