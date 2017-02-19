Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Новый «Холостяк» Илья Глинников: «Они взяли не того чувака!»
Трамп сделал резкое заявление после обвинений СМИ в адрес Путина
МИД Киргизии вручил ноту России
Киану Ривз объяснил, почему никогда не станет отцом
СМИ: Мелании Трамп не нравится быть первой леди США
В России раздают гектары: как это работает Любой гражданин РФ может бесплатно получить участок земли на Дальнем Востоке
Фигуристы Татьяна Волосожар и Максим Траньков стали родителями
Беременная Ирина Шейк устроила пикник на пляже
В Брюсселе открылся подводный ресторан
Чем занять пустую стену? Идеи пора освежить
Батальон "Донбасс" открыл огонь в Харькове: есть жертвы - СМИ
ВСУ окружили блокадников ДНР: готов штурм – СМИ
Иван Ургант вышел в свет с женой (фото)
СМИ: Мелании Трамп не нравится быть первой леди США
Разработано противозачаточное приложение для смартфона
Нехитрые советы, как сохранить страсть на всю жизнь
АВТОВАЗ вылечил Lada XRAY от «детских болезней»
Eclipse Cross — новый японский кроссовер
Фоторепортажи
10Авария на крупнейшей в США плотине
8В Новой Зеландии на берег выбросились более 400 китов
14События недели в фотографиях
12Снежный шторм обрушился на Нью-Йорк
19:25 (мск), источник: ТАСС

Белый дом: спецслужбы доказали отсутствие связей между предвыборным штабом Трампа и РФ

По словам начальника аппарата сотрудников Белого дома Райнса Прибаса, утверждение о таких связях, приведенное в статье The New York Times, является значительным преувеличением.

Источник: AP 2017

НЬЮ-ЙОРК, 19 февраля. /Корр. ТАСС Иван Пильщиков/. Американские спецслужбы опровергли сообщения СМИ о том, что персонал избирательного штаба Дональда Трампа контактировал с сотрудниками российской разведки до его победы на выборах. Об этом заявил в эфире телеканала Fox News начальник аппарата сотрудников Белого дома Райнс Прибас.

Он отметил, что утверждения о данных контактах были приведены в статье The New York Times (NYT).

Я могу заявить вам, мне разрешили сказать это, что разведывательное сообщество на самом высоком уровне заверило меня, что эта публикация не только недостоверна, но и является значительным преувеличением
Райнс ПрибасНачальник аппарата сотрудников Белого дома

Он подчеркнул, что получил соответствующую информацию от людей, занимающих ключевые посты в американских разведывательных ведомствах. «Когда я говорю, что это были люди на самом высоком уровне, то я имею в виду на самом высоком уровне», — добавил Прибас.

Читайте также
Трамп заявил, что фальшивые новости мешают достижению соглашений с Россией

Он указал, что Трамп никак не связан с Россией, а в статье NYT приведены недостоверные факты. Начальник аппарата сотрудников Белого дома отметил, что газета фактически обвинила Трампа в государственной измене.

«Каждый день что-то новое. Все новые источники, информация которых совершенно не соответствует действительности», — сказал он.

Газета 14 февраля со ссылкой на источники сообщила, что данные о телефонных разговорах и перехваченные звонки свидетельствуют, будто бы лица из штаба Трампа на выборах 2016 года и другие люди из его окружения вступали в контакты с сотрудниками российских разведывательных служб в течение года до выборов.

В статье утверждалось, что указанные сведения о телефонных разговорах были собраны американскими спецслужбами.

Издание не уточнило, о каких именно лицах из числа помощников Трампа шла речь. Оно отметило, что в их число входит бывший начальник избирательного штаба республиканца Пол Манафорт.

Комментарии
22
НАТАЛЬЯ ПОПОВА
просто ему (Владимиру Владимировичу Путину)-пофиг,только по этому.он же ясно сказал ,работать будем со всеми "партнёрами"
ОтветитьСсылкаПожаловаться
вася полянский
пендосики не хочут на вольные хлеба!
ОтветитьСсылкаПожаловаться
TRAKKER
мне казалось что были клоуны АБ и ещё пару...но вот прибавление perplexed и Webflow Pro
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Белый дом: спецслужбы доказали отсутствие связей между предвыборным штабом Трампа и РФ
Иран заявил о стремлении создать на Ближнем Востоке союз с РФ
Испытания российской военной техники в Арктике сняли на видео
В Германии планируют депортировать рекордное число мигрантов
Сенатор из США заявил о возможных новых санкциях против России
Более 30 человек погибли при взрыве на рынке в столице Сомали
В нескольких городах Белоруссии прошли митинги «нетунеядцев»
Спорт
Пьедестал близко, а не укусишь. Шипулин снова четвертый на ЧМ Антон Шипулин из-за двух промахов в масс-старте не смог завоевать награду в последней личной гонке чемпионата мира в Хохфильцене
Авто
В Москве протестировали летающий «велосипед» (видео) Российские разработчики представили новую модель пилотируемого дрона Scorpion 3
Hi-Tech
Назад в СССР: редкая техника отечественного производства Hi-Tech Mail.Ru предлагает ознакомиться с редкой техникой из СССР, о существовании которой многие даже не подозревали
Кино
Новый «Холостяк» Илья Глинников: «Они взяли не того чувака!» Исполнитель роли Глеба Романенко в популярном сериале «Интерны» раскрыл секреты своего участия в шоу о поисках спутницы жизни
Недвижимость
Чем занять пустую стену? Идеи, которые пора освежить
В Брюсселе открылся подводный ресторан
Дешевое жилье в Петербурге сдают от 1000 рублей за ночь
Названы районы Петербурга с популярными новостройками
Леди
5 обычных женщин, которые изменили жизнь после 50 лет (фото) А вам слабо пройти пешком 200 километров, переехать в другую страну, стать художницей или преподавателем йоги?
Дети
Ксения Собчак не может привыкнуть к роли мамы Телеведущая с мужем отпраздновали день рождения сына.
Все о ремонте
Как узкую кухню сделать удобной: идеи и советы
Как сделать квартиру светлее: советы профи
Топ-8 отделочных материалов для ванной
Как оборудовать удобную гардеробную?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь