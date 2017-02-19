Разгон блокады на Донбассе начнется 23 февраля — Семенченко

КИЕВ, 19 фев — РИА Новости Украина. Нардеп Семен Семенченко заявил, что власть не будет разгонять участников блокады, пока в Киеве будут идти митинги (до 22 февраля).

Семенченко заявил о намерении участников блокады Донбасса заблокировать сообщение с РФ

Но позже, по его словам, у президента Украины Петра Порошенко уже разработан план по разгону участников блокады. Он, как утверждает Семенченко, намечен на 23 февраля.

Семенченко сказал, что в таком случае активисты перекроют Администрацию президента.

Ранее в воскресенье сообщалось, что около 500 человек проводят митинг возле здания Администрации президента Украины с требованием запретить торговые отношения с неподконтрольными Украине территориями Донбасса.