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20:49 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

Разгон блокады на Донбассе начнется 23 февраля — Семенченко

Как заявил народный депутат Семен Семенченко, уже разработан план по разгону участников блокады, он намечен на 23 февраля. В таком случае, по словам нардепа, активисты перекроют Администрацию президента.

Источник: "РИА Новости" Украина

КИЕВ, 19 фев — РИА Новости Украина. Нардеп Семен Семенченко заявил, что власть не будет разгонять участников блокады, пока в Киеве будут идти митинги (до 22 февраля).

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Но позже, по его словам, у президента Украины Петра Порошенко уже разработан план по разгону участников блокады. Он, как утверждает Семенченко, намечен на 23 февраля.

Семенченко сказал, что в таком случае активисты перекроют Администрацию президента.

Ранее в воскресенье сообщалось, что около 500 человек проводят митинг возле здания Администрации президента Украины с требованием запретить торговые отношения с неподконтрольными Украине территориями Донбасса.

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