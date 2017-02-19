В Киеве начались столкновения между протестующими и полицией

На пересечении улиц Институтской и Банковой сторонники ОУН и участники блокады железнодорожного сообщения с оккупированными территориями предприняли попытки установки палаточного городка.

В Киеве на улице Институтской начались столкновения между протестующими и полицией. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».

Полиция воспрепятствовала проносу металлических предметов для установки палаток.

Около 19.00 протестующими были предприняты попытки пройти на улицу Банковую. Полиция и подразделения Национальной гвардии Украины препятствовали проходу людей.

Около 19.20 протестующие попытались сломать заграждения, установленные правоохранителями.

Около 19.30 к ограждению на ул. Банковой прибыл еще один отряд Национальной гвардии.

На месте столкновений, кроме депутатов С. Семенченка и Е. Соболева, находятся лидер ОУН Николай Коханивский и заместитель председателя Нацполиции-руководитель патрульной полиции Александр Фацевич.

Отмечается, что причиной столкновений стал отказ сотрудников полиции пропустить протестующих на ул. Банковую.

Как сообщают «Українські новини» по состоянию на 19.10 правоохранители перекрыли улицу Институтскую.

Как сообщалось, под АП протестующие требуют прекратить торговлю с оккупированным Донбассом. Сообщалось, что протестующие хотят поставить на углу ул. Институтской и Банковой палатки.