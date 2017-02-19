Фацевич: Полиция не применяла силу к активистам

Председатель патрульной полиции Киева Александр Фацевич заявил, что в воскресенье вечером полиция осуществляет охрану общественного порядка возле здания Администрации президента без применения силы к активистам на улице Институтской в Киеве, передает «Радио Свобода».

«Это охрана общественного порядка. Никто никого не бил», — заявил А. Фацевич на вопрос журналистов, почему граница из правоохранителей не позволила разместить палатку возле Администрации президента сторонникам торговой блокады.

Около 19 часов между протестующими и полицией началась давка и словесные перепалки. Слышны были также звуки от петард. На месте находились народные депутаты Семен Семенченко и Егор Соболев.