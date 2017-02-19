Насалик назвал единственную альтернативу углю из Донбасса

Вместо угля антрацитной группы с неподконтрольных территорий Украина может поставлять его из России или Южно-Африканской Республики, но он будет в два раза дороже, отмечает министр энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик.

«Альтернативные источники можно найти начиная с завтрашнего дня. Но что мы меняем. С завтрашнего дня мы можем начать поставку антрацитной группы угля с Кузбасса, только вместо своих шахтеров будем платить деньги российским шахтерам, вместо поступлений в бюджет в Украину мы будем платить в российский бюджет», — сказал он в эфире программы «Факты недели. 100 минут с Оксаной Соколовой» в воскресенье вечером.

И. Насалик также добавил, что угледобывающие предприятия Донбасса зарегистрированы в Украине, и налоги поступают в бюджет Украины. По словам министра, продолжение блокады поставок угля с неподконтрольных территорий приведет к дестабилизации украинской энергосистемы, остановке металлургических предприятий, что приведет к снижению поступлений валюты в Украину, а также к потере 300 тыс. рабочих мест. На уточняющий вопрос об альтернативах углю-антрациту с Донбасса И. Насалик заявил: