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23:06 (мск), источник: Telegraf.com.ua

Насалик назвал единственную альтернативу углю из Донбасса

Игорь Насалик отметил, что альтернатива углю-антрациту с Донбасса — российский или южноафриканский.

Источник: Telegraf.com.ua

Вместо угля антрацитной группы с неподконтрольных территорий Украина может поставлять его из России или Южно-Африканской Республики, но он будет в два раза дороже, отмечает министр энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик.

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«Альтернативные источники можно найти начиная с завтрашнего дня. Но что мы меняем. С завтрашнего дня мы можем начать поставку антрацитной группы угля с Кузбасса, только вместо своих шахтеров будем платить деньги российским шахтерам, вместо поступлений в бюджет в Украину мы будем платить в российский бюджет», — сказал он в эфире программы «Факты недели. 100 минут с Оксаной Соколовой» в воскресенье вечером.

И. Насалик также добавил, что угледобывающие предприятия Донбасса зарегистрированы в Украине, и налоги поступают в бюджет Украины. По словам министра, продолжение блокады поставок угля с неподконтрольных территорий приведет к дестабилизации украинской энергосистемы, остановке металлургических предприятий, что приведет к снижению поступлений валюты в Украину, а также к потере 300 тыс. рабочих мест. На уточняющий вопрос об альтернативах углю-антрациту с Донбасса И. Насалик заявил:

«Альтернативные (источники) есть. Это — из России — но будет в два раза дороже. Из той же Южно-Африканской Республики, только срок его поставки будет 40−50 дней, и он будет в два раза дороже, чем украинский».

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