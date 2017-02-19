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23:26 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

Луценко уехал в Азербайджан

Как сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган, в ходе однодневного визита Луценко встретился с генпрокурором, министром внутренних дел, председателем Верховного суда, посетил центр АСАН.

Источник: "РИА Новости" Украина

КИЕВ, 19 фев — РИА Новости Украина. Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко осуществил визит в Азербайджан. Об этом сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган на своей странице в Facebook.

«Однодневный официальный визит генпрокурора в Азербайджан в воскресенье насыщенный: встречи с генпрокурором, министром внутренних дел, председателем Верховного суда, визит в центр АСАН (где быстро изготавливают все документы, можно заплатить коммуналку и штрафы) и т. п.», — написала она.

Ранее генпрокурор Юрий Луценко представил результаты работы Генпрокуратуры в 2016-ом году, согласно которым преступность в Украине растет, в стране стали больше воровать, но меньше убивать и насиловать, злоумышленники сейчас нацелены на имущественные преступления.

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