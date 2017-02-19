Луценко уехал в Азербайджан

КИЕВ, 19 фев — РИА Новости Украина. Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко осуществил визит в Азербайджан. Об этом сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган на своей странице в Facebook.

«Однодневный официальный визит генпрокурора в Азербайджан в воскресенье насыщенный: встречи с генпрокурором, министром внутренних дел, председателем Верховного суда, визит в центр АСАН (где быстро изготавливают все документы, можно заплатить коммуналку и штрафы) и т. п. », — написала она.

Ранее генпрокурор Юрий Луценко представил результаты работы Генпрокуратуры в 2016-ом году, согласно которым преступность в Украине растет, в стране стали больше воровать, но меньше убивать и насиловать, злоумышленники сейчас нацелены на имущественные преступления.