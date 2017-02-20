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00:22 (мск), источник: 112.ua

Участники акции протеста в Киеве готовятся организовать штаб

Организаторы блдокады сообщили о намерениях собраться на Майдане вечером в понедельник.

Источник: 112.ua

Ситуация в центре Киева после столкновений между правоохранителями и участниками «блокадного вече» стабилизировалась, в настоящее время на Майдане спокойно. Об этом сообщает Интерфакс-Украина,

Около сотни «блокадников», среди которых нардепы от «Самопомочи» Семен Семенченко и Егор Соболев, находились возле Стелы Независимости на Майдане и обдумывают план дальнейших действий.

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В частности, обсуждалась идея организовать штаб участников и сторонников блокады торговли с оккупированными территориями. Семенченко призвал граждан, поддерживающих «блокадников», приходить на Майдан вечером в воскресенье и собираться на вече в понедельник, 20 февраля. В сообществе «штаба блокады в Facebook также сообщили о намерениях собраться на Майдане вечером в понедельник.

Прилегающие к Майдану улицы продолжают охранять правоохранители, которые выстроились шеренгами на Крещатике, со стороны Европейской площади, на Институтской и на пересечении улиц Институтской и Банковой.

Как сообщалось, 19 февраля под АП протестующие требовали прекратить торговлю с оккупированным Донбассом. Вечером 19 февраля в Киеве на улице Институтской начались столкновения между протестующими и полицией. Полиция задержала председателя «Организации украинских националистов» Николая Коханивского и еще нескольких протестующих. В ходе столкновений пострадали по меньшей мере 10 человек.

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