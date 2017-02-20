Минэкономразвития покидает главный прогнозист

Источник: РИА "Новости"

На этой неделе может состояться отставка заместителя министра экономики Алексея Ведева, сообщил источник «Известий», близкий к ведомству. Алексей Ведев подтвердил, что уже написал заявление об уходе. Это ключевое кадровое решение, в результате которого меняется блок ведомства, работающий над комплексным планом действий на 2017−2025 годы. Разработать этот план Минэкономразвития поручил президент, который поставил задачу достичь опережающих показателей экономического роста. Как рассказал источник «Известий», близкий к ведомству, заявление об отставке подал заместитель министра Алексей Ведев, который полтора месяца временно исполнял обязанности главы ведомства после отстранения Алексея Улюкаева.

Сам Алексей Ведев подтвердил, что решение принято, он написал заявление и предположил, что уже на этой неделе оно будет одобрено

Официальный представитель Минэкономразвития Елена Лашкина сообщила «Известиям», что пока распоряжения правительства по этому поводу не поступало. В МЭР Алексей Ведев курировал департамент бюджетного планирования и госпрограмм. Он отвечал за макропрогнозы и статистические данные.

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На прошлой неделе Минэкономразвития сообщило о новом назначении. Директором департамента макроэкономического анализа и прогнозирования вместо Кирилла Тремасова, а он работал вместе с Алексеем Ведевым над стратегией роста, была назначена бывшая сотрудница ЦБ и Минфина Полина Бадасен (в Минфине была заместителем директора департамента бюджетной политики и стратегического планирования). Перед ней Максим Орешкин поставил задачу переформатировать работу над прогнозом экономического развития России, в том числе связать целевой сценарий прогноза с планирующимися структурными реформами и усовершенствовать инструментарий прогнозирования для учета в денежно-кредитной и бюджетной политике. «По сути, новый вектор подготовки прогноза — документа, являющегося основой бюджета страны, в том, чтобы объяснять, насколько те или иные меры будут влиять на экономический рост», — эти слова Максима Орешкина приводятся в официальном сообщении Минэкономразвития. Таким образом, считает глава МЭР, будет обеспечена коммуникация правительства с деловым сообществом и населением. Фактически функции, которые выполнял замминистра Алексей Ведев, возложены на Полину Бадасен. Причем работу ее департамента курирует лично министр. Поэтому вопрос о том, будет ли у Алексея Ведева преемник, пока остается открытым. Так, СМИ неоднократно писали о том, что им может стать главный экономист ВЭБа Андрей Клепач, который уже работал в Минэкономразвития, занимался как раз макропрогнозами и ушел с позиции замминистра. Источник «Известий», близкий к ВЭБу, говорит, что пока Андрей Клепач официально не объявлял о своем уходе. При этом, с одной стороны, его взгляды на источники экономического роста принципиально расходятся с позицией Максима Орешкина, с другой стороны, он входит в Столыпинский клуб, который также разрабатывает программу роста, и она тоже может быть интегрирована в план Минэкономразвития наряду с предложениями Центра стратегических разработок. Андрей Клепач не стал комментировать свое возможное назначение.

В любом случае очевидно, что Минэкономразвития концентрирует свои усилия на главной задаче, которая стоит перед ведомством, — разработке плана действий по выводу экономики на темпы роста выше мировых, считают эксперты