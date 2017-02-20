Минэкономразвития покидает главный прогнозист
Алексей Ведев подтвердил, что уже написал заявление об уходе.
Алексей Ведев подтвердил, что уже написал заявление об уходе.
На этой неделе может состояться отставка заместителя министра экономики Алексея Ведева, сообщил источник «Известий», близкий к ведомству. Алексей Ведев подтвердил, что уже написал заявление об уходе. Это ключевое кадровое решение, в результате которого меняется блок ведомства, работающий над комплексным планом действий на 2017−2025 годы. Разработать этот план Минэкономразвития поручил президент, который поставил задачу достичь опережающих показателей экономического роста.
Как рассказал источник «Известий», близкий к ведомству, заявление об отставке подал заместитель министра Алексей Ведев, который полтора месяца временно исполнял обязанности главы ведомства после отстранения Алексея Улюкаева.
Официальный представитель Минэкономразвития Елена Лашкина сообщила «Известиям», что пока распоряжения правительства по этому поводу не поступало.
В МЭР Алексей Ведев курировал департамент бюджетного планирования и госпрограмм. Он отвечал за макропрогнозы и статистические данные.
На прошлой неделе Минэкономразвития сообщило о новом назначении. Директором департамента макроэкономического анализа и прогнозирования вместо Кирилла Тремасова, а он работал вместе с Алексеем Ведевым над стратегией роста, была назначена бывшая сотрудница ЦБ и Минфина Полина Бадасен (в Минфине была заместителем директора департамента бюджетной политики и стратегического планирования). Перед ней Максим Орешкин поставил задачу переформатировать работу над прогнозом экономического развития России, в том числе связать целевой сценарий прогноза с планирующимися структурными реформами и усовершенствовать инструментарий прогнозирования для учета в
«По сути, новый вектор подготовки прогноза — документа, являющегося основой бюджета страны, в том, чтобы объяснять, насколько те или иные меры будут влиять на экономический рост», — эти слова Максима Орешкина приводятся в официальном сообщении Минэкономразвития. Таким образом, считает глава МЭР, будет обеспечена коммуникация правительства с деловым сообществом и населением.
Фактически функции, которые выполнял замминистра Алексей Ведев, возложены на Полину Бадасен. Причем работу ее департамента курирует лично министр. Поэтому вопрос о том, будет ли у Алексея Ведева преемник, пока остается открытым. Так, СМИ неоднократно писали о том, что им может стать главный экономист ВЭБа Андрей Клепач, который уже работал в Минэкономразвития, занимался как раз макропрогнозами и ушел с позиции замминистра.
Источник «Известий», близкий к ВЭБу, говорит, что пока Андрей Клепач официально не объявлял о своем уходе. При этом, с одной стороны, его взгляды на источники экономического роста принципиально расходятся с позицией Максима Орешкина, с другой стороны, он входит в Столыпинский клуб, который также разрабатывает программу роста, и она тоже может быть интегрирована в план Минэкономразвития наряду с предложениями Центра стратегических разработок.
Андрей Клепач не стал комментировать свое возможное назначение.
Главный экономист БКС Владимир Тихомиров полагает, что было бы логично, если бы это направление полностью курировал Максим Орешкин, который хорошо разбирается в макропрогнозировании и планировании. Более того, отмечает эксперт, Орешкин сходится во многих позициях с Минфином, в частности, в том, что экономическая политика должна быть предсказуемой. Имеется в виду, что о любых реформах, например налоговой, нужно объявлять заранее, готовить общество и бизнес, а потом долгое время не проводить никаких изменений.
— Если Минэкономразвития получит полную поддержку Минфина, а к этому, судя по всему, и идет, то они будут представлять мощную лоббистскую силу в правительстве и Кремле, — полагает Владимир Тихомиров.
По его мнению, это будет эффективней, чем противодействие ключевых ведомств.
Предпосылками для прорыва в экономике должна стать не только грамотно составленная программа, но и другие факторы, которые от ведомства не зависят, отметил эксперт.
— Последняя задача — комплексная, над которой работают многие институты. Причем успешно. В частности, Центробанк много сделал для снижения инфляции, — отметил Владимир Тихомиров.