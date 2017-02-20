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00:57 (мск), источник: Обозреватель

«Уже не адвокат в ЕС»: в Польше оценили будущее отношений с Украиной

Польские политики никогда не сомневались, что Украина должна стать членом ЕС и НАТО, заявил Мирослав Чех.

Источник: Reuters

Польша уже давно не является адвокатом Украины в Европейском Союзе, сейчас речь идет о нормальных соседских отношениях.

Такое мнение в интервью «Обозревателю» высказал польский политик, депутат Сейма нескольких созывов, журналист, член стратегической группы советников по поддержке реформ в Украине (SAGSUR) Мирослав Чех.

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«Я не люблю формулировку “адвокат Украины в ЕС”, потому что это не так. До поры до времени так было, потому что Украина проводила политику многовекторности. Сейчас все в Украине осознали: если и вашим, и нашим, тогда получаешь войну. Народная мудрость “покорный теленок двух маток сосет” полностью не оправдалась. Польские политики никогда не сомневались, что Украина должна стать членом ЕС и НАТО. Они говорили об этом даже тогда, когда украинские политики сомневались. Тогда можно было говорить об адвокатстве. Но когда началась война, когда ситуация кардинально изменилась, речь идет о нормальных соседских отношениях и стратегическом партнерстве. И в этом контексте кардинально ничего не изменится», — отметил Чех.

Он подчеркнул, что Польша поддерживает антироссийские санкции и территориальную целостность Украины.

«Варшава выступает за сотрудничество оборонных секторов, за совместную украинско-литовско-польскую бригаду. Сейчас много украинских “заробитчан”, студентов живут в Польше. Да, есть исторические вопросы, но они рассчитаны больше на внутреннюю ситуацию», — подытожил политик.

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