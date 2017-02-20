«Уже не адвокат в ЕС»: в Польше оценили будущее отношений с Украиной

«Я не люблю формулировку “адвокат Украины в ЕС”, потому что это не так. До поры до времени так было, потому что Украина проводила политику многовекторности. Сейчас все в Украине осознали: если и вашим, и нашим, тогда получаешь войну. Народная мудрость “покорный теленок двух маток сосет” полностью не оправдалась. Польские политики никогда не сомневались, что Украина должна стать членом ЕС и НАТО. Они говорили об этом даже тогда, когда украинские политики сомневались. Тогда можно было говорить об адвокатстве. Но когда началась война, когда ситуация кардинально изменилась, речь идет о нормальных соседских отношениях и стратегическом партнерстве. И в этом контексте кардинально ничего не изменится», — отметил Чех.

Он подчеркнул, что Польша поддерживает антироссийские санкции и территориальную целостность Украины.