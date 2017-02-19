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01:10 (мск), источник: ТАСС

FT: Брюссель не намерен обсуждать с Лондоном будущее торговое соглашение в 2017 году

ЛОНДОН, 20 февраля. /Корр. ТАСС Максим Рыжков/. Власти Евросоюза не намерены обсуждать тему будущего торгового соглашения между Великобританией и ЕС на предстоящих переговорах об условиях Brexit.

Источник: AP 2017

Поднимать этот вопрос, как сообщила вечером в воскресенье на своем сайте газета Financial Times, ЕС не планирует по крайней мере до следующего Рождества (25 декабря).

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В Брюсселе, отмечает издание, намереваются отказать Лондону в проведении любых переговоров, затрагивающих торговую тематику, до тех пор, пока не будет достигнут прогресс в двух вопросах. Первый из них касается оплаты британской стороной счета в €60 млрд за невыполнение ею ранее принятых на себя обязательств по различным договорам в результате выхода из сообщества.

Второй посвящен соблюдению прав граждан стран-членов Евросоюза, проживающих сейчас в Великобритании на основании действующей внутри ЕС свободы перемещения рабочей силы. Из-за неясности ситуации с легальностью их статуса им гипотетически может грозить выдворение с территории королевства после Brexit.

Именно такого подхода, по информации газеты, придерживается главный переговорщик Евросоюза по Brexit Мишель Барнье, позиция которого представляет собой большую помеху для реализации британской цели заключить торговое соглашение с ЕС до конца 2018 года.

The Guardian утверждает, что «шаг, направленный на откладывание торговых переговоров, закладывает основу для противостояния с высокими ставками» с самого начала ведения диалога об условиях выхода из сообщества. При этом газета сообщает, что британский министр по вопросам Brexit Дэвид Дэвис «хочет, чтобы все элементы Brexit рассматривались параллельно», и уже сказал Барнье о том, что «его поэтапный план для переговоров не выглядит практичным».

Комментарии
1
vesta
ЕС рассыпается тихо, медленно. Начался необратимый процесс взаимных претензий, обид.
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