Насалик допустил веерные отключения электроэнергии в Украине
Насалик заявил, что пока веерные отключения в Украине не применялись.
Насалик заявил, что пока веерные отключения в Украине не применялись.
В данное время веерные отключения в связи с введением чрезвычайных мер в энергосистеме Украины не осуществлялись. Об этом сообщил министр энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик в эфире канала ICTV.
Он отметил, что если и были отключения света в некоторых населенных пунктах, то они не связанны с работой объединенной энергосистемы страны.
«Если сейчас есть случаи отключения электроэнергии, это не связано с работой объединенной энергосистемы, это объясняется техническим состоянием распределительных сетей и к общей генерации не имеет отношения», — сказал Насалик.
Но веерных отключений в случае ухудшения ситуации министр не исключил.
Напомним, 17 февраля в Украине введен в действие чрезвычайный режим в энергетике.
Накануне участники торговой блокады на Донбассе начали перекрывать автодороги. Отмечалось, что сегодня был открыт первый блокпост вблизи пос. Золотое Луганской области. В ближайшее время планируется создание блокпостов на других автомобильных трассах.
16 февраля, СНБО на своем заседании рассматривал вопросы нейтрализации угрозы энергетической безопасности Украины. В частности, президент Петр Порошенко отметил риски для металлургии и угрозу сокращения валютных поступлений