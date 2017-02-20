Насалик допустил веерные отключения электроэнергии в Украине

Он отметил, что если и были отключения света в некоторых населенных пунктах, то они не связанны с работой объединенной энергосистемы страны.

В данное время веерные отключения в связи с введением чрезвычайных мер в энергосистеме Украины не осуществлялись. Об этом сообщил министр энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик в эфире канала ICTV.

«Если сейчас есть случаи отключения электроэнергии, это не связано с работой объединенной энергосистемы, это объясняется техническим состоянием распределительных сетей и к общей генерации не имеет отношения», — сказал Насалик.

Но веерных отключений в случае ухудшения ситуации министр не исключил.

Напомним, 17 февраля в Украине введен в действие чрезвычайный режим в энергетике.

Накануне участники торговой блокады на Донбассе начали перекрывать автодороги. Отмечалось, что сегодня был открыт первый блокпост вблизи пос. Золотое Луганской области. В ближайшее время планируется создание блокпостов на других автомобильных трассах.