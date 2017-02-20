Белый дом разъяснил слова президента Трампа о происшествии в Швеции

Накануне в ходе выступления во Флориде Трамп заявил: «Смотрите, что происходит в Германии, смотрите, что произошло в Швеции вчера вечером. Швеция! Кто бы мог в это поверить. Швеция приняла большое количество (беженцев и мигрантов), и у нее появились проблемы, которые, как они думали, не были возможными!» Однако никаких особых ЧП в Швеции в пятницу и в предыдущие дни не происходило. Трамп подвергся высмеиванию и нападкам в интернете за свое высказывание.

По словам представителя Белого дома, Трамп «не говорил о конкретном инциденте» и имел в виду общее положение дел в Швеции, включая рост преступности и ряд происшествий — предположительно, с участием иммигрантов.

Представитель МИД Швеции заявила, что посольство королевства в США обратилось в госдепартамент за разъяснениями слов Трампа.

Как пояснило ранее шведское телевидение SVT, вполне вероятно, что Трамп имел в виду одну из программ американского канала Fox News, где речь зашла о проблемах с иммигрантами в Швеции. Газета Aftonbladet со своей стороны перечислила все произошедшее в стране в пятницу вечером и обратилась за комментариями в полицию безопасности и МИД Швеции, так и не найдя ничего подозрительного.