Губернатор Приморья посетит Вьетнам в составе официальной делегации Совета Федерации

Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации края.

В рамках официального визита у членов российской делегации запланированы встречи с президентом Социалистической Республики Вьетнам, премьер-министром правительства и председателем Национального собрания. Также в программе значится заседание «круглого стола», на котором стороны обсудят перспективы торгово-экономического сотрудничества между Россией и Вьетнамом. Глава Приморского края Владимир Миклушевский выступит с докладом о направлениях развития Приморского края с Республикой.

Губернатор края отметил, что регион успешно сотрудничает с Вьетнамом, стороны договорились интенсифицировать сотрудничество по итогам прошлогоднего визита главы края в Социалистическую Республику. По итогам 2016 года экспорт из Приморья во Вьетнам увеличился на 18%, вырос и товарооборот.

По мнению Владимира Миклушевского, развитие транспортных связей, безусловно, играет важную роль в укреплении торгово-экономического, инвестиционного и делового сотрудничества, а также связей в области туризма.

Напомним, Губернатор Приморского края посетил Вьетнам с однодневным визитом по личному приглашению Президента страны в марте 2016 года. Глава Республики подтвердил интерес к новым возможностям Приморья и транзитному потенциалу региона. Стороны обсудили перспективы дальнейшего развития сотрудничества Приморского края с Вьетнамом, в том числе в торгово-экономической сфере, в области совместной переработки лесных и морских ресурсов, а также в сфере туризма.

Отметим, Владивосток имеет побратимские связи с Хошимином. В 2012 году между Администрацией Приморского края Российской Федерации и Народным комитетом провинции Кханьхоа Социалистической Республики Вьетнам был подписан Протокол о намерениях по развитию сотрудничества.