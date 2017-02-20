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05:21 (мск), источник: Вести Приморье

Губернатор Приморья посетит Вьетнам в составе официальной делегации Совета Федерации

Глава Приморского края Владимир Миклушевский примет участие в работе официальной делегации Совета Федерации во главе с ее председателем Валентиной Матвиенко в Социалистической Республике Вьетнам с 20 по 22 февраля.

Источник: Вести Приморье

Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации края.

В рамках официального визита у членов российской делегации запланированы встречи с президентом Социалистической Республики Вьетнам, премьер-министром правительства и председателем Национального собрания. Также в программе значится заседание «круглого стола», на котором стороны обсудят перспективы торгово-экономического сотрудничества между Россией и Вьетнамом. Глава Приморского края Владимир Миклушевский выступит с докладом о направлениях развития Приморского края с Республикой.

Губернатор края отметил, что регион успешно сотрудничает с Вьетнамом, стороны договорились интенсифицировать сотрудничество по итогам прошлогоднего визита главы края в Социалистическую Республику. По итогам 2016 года экспорт из Приморья во Вьетнам увеличился на 18%, вырос и товарооборот.

По мнению Владимира Миклушевского, развитие транспортных связей, безусловно, играет важную роль в укреплении торгово-экономического, инвестиционного и делового сотрудничества, а также связей в области туризма.

Напомним, Губернатор Приморского края посетил Вьетнам с однодневным визитом по личному приглашению Президента страны в марте 2016 года. Глава Республики подтвердил интерес к новым возможностям Приморья и транзитному потенциалу региона. Стороны обсудили перспективы дальнейшего развития сотрудничества Приморского края с Вьетнамом, в том числе в торгово-экономической сфере, в области совместной переработки лесных и морских ресурсов, а также в сфере туризма.

Отметим, Владивосток имеет побратимские связи с Хошимином. В 2012 году между Администрацией Приморского края Российской Федерации и Народным комитетом провинции Кханьхоа Социалистической Республики Вьетнам был подписан Протокол о намерениях по развитию сотрудничества.

В настоящее время готовится соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом и культурно-гуманитарном сотрудничестве между портами Хайфон и Свободный порт Владивосток. Его планируется подписать на полях третьего Восточного экономического форума, который пройдет в Приморье 6—7 сентября 2017 года.

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