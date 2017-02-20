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06:26 (мск), источник: РИА Новости

В КНДР СМИ призвали США изменить политику в отношении Пхеньяна

ТОКИО, 19 фев — РИА Новости, Иван Захарченко. Северная Корея призвала президента США Дональда Трампа принять «смелое решение» изменить политику американской администрации в отношении Пхеньяна.

Источник: AP 2017

«Нынешней администрации США следует не перенимать провалившуюся враждебную политику в отношении Кореи, а принять большое смелое решение о смене такого курса», — говорится в комментарии, опубликованном в понедельник центральной в КНДР газете «Нодон синмун».

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Орган печати ЦК Трудовой партии Кореи призывает администрацию Трампа не допускать ошибок его предшественника Барака Обамы, мечтавшего, по словам газеты, о «переменах» и «крахе» в КНДР.

Как отметило южнокорейское агенство Рёнхап, в нынешней публикации КНДР впервые называет имя Трампа после его инаугурации 20 января.

КНДР уже давно настаивает на нормализации отношений с США и подписании мирного договора между двумя странами, однако в Вашингтоне до сих пор отказывались даже обсуждать такую возможность.

Соединенные Штаты на постоянной основе содержат свыше 28 тысяч военнослужащих на юге Корейского полуострова и поставляют вооружения Сеулу для защиты от «угрозы с Севера». Со своей стороны КНДР ссылается на угрозу со стороны США и форсирует развитие ядерной и ракетной программ, несмотря на санкции СБ ООН.

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