В КНДР СМИ призвали США изменить политику в отношении Пхеньяна

«Нынешней администрации США следует не перенимать провалившуюся враждебную политику в отношении Кореи, а принять большое смелое решение о смене такого курса», — говорится в комментарии, опубликованном в понедельник центральной в КНДР газете «Нодон синмун».

Орган печати ЦК Трудовой партии Кореи призывает администрацию Трампа не допускать ошибок его предшественника Барака Обамы, мечтавшего, по словам газеты, о «переменах» и «крахе» в КНДР.

Как отметило южнокорейское агенство Рёнхап, в нынешней публикации КНДР впервые называет имя Трампа после его инаугурации 20 января.

КНДР уже давно настаивает на нормализации отношений с США и подписании мирного договора между двумя странами, однако в Вашингтоне до сих пор отказывались даже обсуждать такую возможность.

Соединенные Штаты на постоянной основе содержат свыше 28 тысяч военнослужащих на юге Корейского полуострова и поставляют вооружения Сеулу для защиты от «угрозы с Севера». Со своей стороны КНДР ссылается на угрозу со стороны США и форсирует развитие ядерной и ракетной программ, несмотря на санкции СБ ООН.