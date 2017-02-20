Сеул считает убийство Ким Чен Нама актом терроризма со стороны КНДР

По его версии, «этот теракт в очередной раз подтвердил непредсказуемую и жестокую природу северокорейского режима».

Ранее в понедельник исполняющий обязанности президента РК Хван Гё Ан заявил, что КНДР должна быть наказана за смерть Ким Чен Нама. «Необходимо усилить сотрудничество с международным сообществом, чтобы заставить Северную Корею заплатить соразмерную цену», — сказал он, отметив, что отдал распоряжение профильным ведомствам активизировать контакты со всеми заинтересованными странами.

Официальная причина смерти Ким Чен Нама, приходящегося старшим братом лидеру КНДР, до сих пор не оглашена. Полиция Малайзии подчеркивает, что для получения результатов токсикологической экспертизы может потребоваться определенное время. К настоящему моменту стражи порядка задержали уже четырех человек, включая двух девушек, которые попали в объективы камер видеонаблюдения в аэропорту Куала-Лумпура в момент нападения.