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07:22 (мск), источник: ТАСС

Сеул считает убийство Ким Чен Нама актом терроризма со стороны КНДР

СЕУЛ, 20 февраля. /Корр. ТАСС Станислав Варивода/. Убийство Ким Чен Нама — брата лидера КНДР Ким Чен Ына — является актом терроризма, демонстрирующим жестокость пхеньянского режима. С таким утверждением выступил на брифинге в Сеуле официальный представитель министерства объединения Республики Корея (РК) Чон Чжун Хи.

Источник: AP 2017

По его версии, «этот теракт в очередной раз подтвердил непредсказуемую и жестокую природу северокорейского режима».

Ранее в понедельник исполняющий обязанности президента РК Хван Гё Ан заявил, что КНДР должна быть наказана за смерть Ким Чен Нама. «Необходимо усилить сотрудничество с международным сообществом, чтобы заставить Северную Корею заплатить соразмерную цену», — сказал он, отметив, что отдал распоряжение профильным ведомствам активизировать контакты со всеми заинтересованными странами.

Официальная причина смерти Ким Чен Нама, приходящегося старшим братом лидеру КНДР, до сих пор не оглашена. Полиция Малайзии подчеркивает, что для получения результатов токсикологической экспертизы может потребоваться определенное время. К настоящему моменту стражи порядка задержали уже четырех человек, включая двух девушек, которые попали в объективы камер видеонаблюдения в аэропорту Куала-Лумпура в момент нападения.

Правоохранительные органы страны 14 февраля подтвердили смерть Ким Чен Нама, который почувствовал себя плохо в воздушной гавани малайзийской столицы и скончался по пути в больницу. По данным полиции, он обратился за помощью к сотрудникам наземных служб, пожаловавшись на сильное головокружение. Он успел рассказать, что неизвестный брызнул ему в лицо жидкостью, после чего скрылся. По другой версии, неизвестная женщина поднесла к его лицу пропитанную каким-то веществом ткань. Южнокорейские СМИ, в свою очередь, сообщали о нападении с использованием отравленных игл. К настоящему времени ни одна из озвученных версий не получила официального подтверждения.

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