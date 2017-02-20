Саакашвили: президент Украины делает много необоснованных прогнозов

«Он много делает необоснованных прогнозов. Например, о безвизовом режиме… Нельзя играть с этими категориями. У народа Украины очень хорошая память, это очень неглупый народ, он запоминает эти вещи и доверие к президенту падает. Есть кризис доверия к Порошенко и это отражается на всей нашей стране», — добавил Саакашвили.