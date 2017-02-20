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10:09 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

Саакашвили: президент Украины делает много необоснованных прогнозов

Отношение к Украине и президенту Петру Порошенко в мире ухудшается из-за отсутствия реформ, заявил экс-глава Одесской облгосадминистрации Михаил Саакашвили.

Источник: "РИА Новости" Украина

«То, что президент Украины встретился с вице-президентом США — это хороший показатель. Но у президента Украины проблемы другого плана. К сожалению, из-за отсутствия реформ в Украине отношение к нему ухудшилось, а когда ухудшается отношение к лидеру, ухудшается отношение к стране», — заявил Саакашвили в эфире канала «112 Украина».

«Он много делает необоснованных прогнозов. Например, о безвизовом режиме… Нельзя играть с этими категориями. У народа Украины очень хорошая память, это очень неглупый народ, он запоминает эти вещи и доверие к президенту падает. Есть кризис доверия к Порошенко и это отражается на всей нашей стране», — добавил Саакашвили.

Как сообщалось ранее, в субботу вице-президент США Майк Пенс и президент Украины Петр Порошенко обсудили возможные пути урегулирования конфликта в Донбассе.

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