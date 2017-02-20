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09:01 (мск), источник: Tengrinews

Пресс-служба Акорды опубликовала фотографии исторического заседания

20 февраля 2007 года состоялось первое заседание рабочей группы по подготовке проекта закона «О внесении изменений и дополнений в Конституцию».

Источник: Tengrinews

В Сети опубликованы архивные фотографии конституционной реформы 2007 года, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу Президента РК.

На официальном аккаунте Акорды в Facebook опубликованы архивные фотографии 2007 года, на которых запечатлено первое заседание рабочей группы по подготовке проекта закона «О внесении изменений и дополнений в Конституцию».

«Ровно 10 лет тому назад в Казахстане, также, как и в настоящее время, активно обсуждалась конституционно-правовая реформа. Так, 20 февраля 2007 года состоялось первое заседание рабочей группы по подготовке проекта закона “О внесении изменений и дополнений в Конституцию”. Сам закон был принят 21 мая 2007 года. Подготовке соответствующих конституционных изменений предшествовала большая работа Государственной комиссии по разработке и конкретизации программы демократических реформ, итоговое заседание которой состоялось 19 февраля 2007 года», — говорится в сообщении в Facebook.

По данным пресс-службы Акорды, в основной закон страны тогда были внесены существенные изменения и дополнения. Во многом изменился раздел Конституции, посвященный Президенту и Парламенту. В частности, Мажилис стал формироваться по новой схеме, был закреплен конституционный статус Ассамблеи народа Казахстана и другое.

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