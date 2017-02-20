Пресс-служба Акорды опубликовала фотографии исторического заседания
20 февраля 2007 года состоялось первое заседание рабочей группы по подготовке проекта закона «О внесении изменений и дополнений в Конституцию».
20 февраля 2007 года состоялось первое заседание рабочей группы по подготовке проекта закона «О внесении изменений и дополнений в Конституцию».
В Сети опубликованы архивные фотографии конституционной реформы 2007 года, передает Tengrinews.kz со ссылкой на
На официальном аккаунте Акорды в Facebook опубликованы архивные фотографии 2007 года, на которых запечатлено первое заседание рабочей группы по подготовке проекта закона «О внесении изменений и дополнений в Конституцию».
«Ровно 10 лет тому назад в Казахстане, также, как и в настоящее время, активно обсуждалась
По данным