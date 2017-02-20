Пресс-служба Акорды опубликовала фотографии исторического заседания

В Сети опубликованы архивные фотографии конституционной реформы 2007 года, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу Президента РК.

На официальном аккаунте Акорды в Facebook опубликованы архивные фотографии 2007 года, на которых запечатлено первое заседание рабочей группы по подготовке проекта закона «О внесении изменений и дополнений в Конституцию».