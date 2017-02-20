Столкновения в центре Киева: полиция освободила задержанных

Об этом сообщил народный депутат от Радикальной партии Андрей Лозовой. Позднее его однопартиец Игорь Мосийчук сообщил, что полиция освободила всех задержанных активистов, передает 112.ua.

Как сообщал УНИАН, по данным полиции, 19 февраля в ходе столкновений на Европейской площади участников акции протеста с правоохранителями серьезно пострадал полицейский, пятеро протестующих были задержаны. Столкновения произошли также возле Администрации президента.