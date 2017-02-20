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10:23 (мск), источник: УНИАН

Столкновения в центре Киева: полиция освободила задержанных

Комбата так называемой «ОУН» Николая Коханивскго, задержанного во время столкновений сторонников блокады ОРДЛО с силовиками в центре Киева, выпустили из Деснянского райотдела полиции.

Источник: УНИАН

Об этом сообщил народный депутат от Радикальной партии Андрей Лозовой. Позднее его однопартиец Игорь Мосийчук сообщил, что полиция освободила всех задержанных активистов, передает 112.ua.

Как сообщал УНИАН, по данным полиции, 19 февраля в ходе столкновений на Европейской площади участников акции протеста с правоохранителями серьезно пострадал полицейский, пятеро протестующих были задержаны. Столкновения произошли также возле Администрации президента.

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