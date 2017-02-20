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08:23 (мск), источник: ДЕЙТА

Боевые роботы атакуют морскую пехоту Приморья

В ходе учений зимы 2017 года военнослужащие Восточного Военного округа и Тихоокеанского флота учатся взаимодействию с штатными боевыми роботами частей морской пехоты и спецназа, сообщает ИА «Дейта».

Источник: ДЕЙТА

Масштабные лагерные сборы подразделений радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты Тихоокеанского флота (ТОФ) начались на полигоне близ поселка Бамбурово в Хасанском районе Приморском крае.

В лагерном сборе на полигоне морской пехоты ТОФ задействованы более 300 военнослужащих подразделений РХБ защиты морской пехоты и береговых войск Тихоокеанского флота, а также свыше 50 единиц специальной военной техники. Часть спецтехники, по информации ИА «Дейта» — это несколько роботизированных боевых комплексов, стоящих на вооружении подразделений Восточного военного округа в Приморье.

Одна из главных задач любого командира на поле боя — снизить потери личного состава, чему способствует появление в армии России первых боевых роботов.

Несколько роботизированных комплексов «Платформа-М» (на фото) находятся сейчас в строю морской пехоты ТОФ и способны выполнять неограниченный круг боевых задач.

Универсальная самоходная гусеничная дистанционно-управляемая платформа массой 800 кг способна нести на борту до 300 килограммов оружия и боеприпасов, на скорости до 12 километров в час преодолевать препятствия, непрерывно двигаться в течение 10 часов. «Платформа-М» бронирована, а в качестве полезной нагрузки может нести пулеметы, до четырех гранатометов «АГС-30» и ПТРК «Корнет», средства оптико-электронной (РЛС «Фара», тепловизор, дальномер, видеокамеры) разведки и обнаружения. При необходимости на роботизированной платформе могут быть установлены минный заградитель, трал для разминирования, средства аудиопропаганды вероятного противника — громкоговорители.

«Платформа‑М» управляется дистанционно, позволяя личному составу находиться на безопасном расстоянии, в укрытиях. Робот первым вступает в бой — выявляет позиции и огневые точки противника, передает координаты местонахождения врага командиру, который решает, куда стрелять «Платформе», а куда — бойцам подразделения.

Полгода назад бойцы приморского спецназа в ходе учений по обороне береговой черты Камчатки от напавшего с моря вероятного ворога успешно применили ударный комплекс «Платформа‑М». Он поступил на вооружение отряда по борьбе с диверсантами в прошлом году, и в ходе учений в полной мере показал, на что способен.

В ходе учений было задействовано несколько машин. Они оказали огневую поддержку спецподразделению, ведущему бой с диверсионной группой условного противника.

«Платформа-М» — российский серийный роботизированный комплекс, представляющий универсальную самоходную гусеничную дистанционно-управляемую платформу. Разработан в ОАО «НИТИ «Прогресс» по заказу Минобороны РФ. Предназначен для разведки, обнаружения и поражения различных целей, огневой поддержки, патрулирования и охраны объектов. Может ставить дымовые завесы, дистанционное минирование и разминирование.

Напомним, что на вооружении войсковых частей ВВО и ТОФ стоят не только «Платформы-М», но и несколько десятков боевых роботов узкой специализиции, например, робот-сапер «Уран-6» и робот-пожарный «Уран-14», которые занимаются разминированием и ликвидацией возможных возгораний.

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