Боевые роботы атакуют морскую пехоту Приморья
В ходе учений зимы 2017 года военнослужащие Восточного Военного округа и Тихоокеанского флота учатся взаимодействию с штатными боевыми роботами частей морской пехоты и спецназа, сообщает ИА «Дейта».
В ходе учений зимы 2017 года военнослужащие Восточного Военного округа и Тихоокеанского флота учатся взаимодействию с штатными боевыми роботами частей морской пехоты и спецназа, сообщает ИА «Дейта».
Масштабные лагерные сборы подразделений радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты Тихоокеанского флота (ТОФ) начались на полигоне близ поселка Бамбурово в Хасанском районе Приморском крае.
В лагерном сборе на полигоне морской пехоты ТОФ задействованы более 300 военнослужащих подразделений РХБ защиты морской пехоты и береговых войск Тихоокеанского флота, а также свыше 50 единиц специальной военной техники. Часть спецтехники, по информации ИА «Дейта» — это несколько роботизированных боевых комплексов, стоящих на вооружении подразделений Восточного военного округа в Приморье.
Одна из главных задач любого командира на поле боя — снизить потери личного состава, чему способствует появление в армии России первых боевых роботов.
Несколько роботизированных комплексов «Платформа-М» (на фото) находятся сейчас в строю морской пехоты ТОФ и способны выполнять неограниченный круг боевых задач.
Универсальная самоходная гусеничная
«Платформа‑М» управляется дистанционно, позволяя личному составу находиться на безопасном расстоянии, в укрытиях. Робот первым вступает в бой — выявляет позиции и огневые точки противника, передает координаты местонахождения врага командиру, который решает, куда стрелять «Платформе», а куда — бойцам подразделения.
Полгода назад бойцы приморского спецназа в ходе учений по обороне береговой черты Камчатки от напавшего с моря вероятного ворога успешно применили ударный комплекс «Платформа‑М». Он поступил на вооружение отряда по борьбе с диверсантами в прошлом году, и в ходе учений в полной мере показал, на что способен.
В ходе учений было задействовано несколько машин. Они оказали огневую поддержку спецподразделению, ведущему бой с диверсионной группой условного противника.
«Платформа-М» — российский серийный роботизированный комплекс, представляющий универсальную самоходную гусеничную
Напомним, что на вооружении войсковых частей ВВО и ТОФ стоят не только «Платформы-М», но и несколько десятков боевых роботов узкой специализиции, например,