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08:07 (мск), источник: СуперОмск

Оппоненту депутата Заксобрания Омской области Беззубцева присудили около 1,1 миллиона долга

Иртышская птицефабрика выиграла процесс против Павла Чопозова.

Судья арбитражного суда Светлана Захарцева вынесла решение по иску ЗАО «Иртышское» к бизнесмену Павлу Чопозову. В пользу акционерного общества с Чопозова решили взыскать около 1,1 миллиона рублей основного долга и пеней. Также почему-то (мотивировочная часть не готова) решено вернуть сторонам деньги, потраченные на экспертизу.

ЗАО «Иртышское», Иртышскую птицефабрику, развивают отец и сын Анатолий и Евгений Беззубцевы.

Судебный спор между ЗАО «Иртышское» и Павлом Чопозовым шел порядка 15 месяцев. Ответчик чинил множество препятствий для скорейшего вынесения решения. Так, недавно у Павла Чопозова неожиданно сгорела бухгалтерская документация, что, по мнению его юриста, было существенным препятствием для установления истины по делу. По делу проводили экспертизу для установления величины возможного долга. Изначально ЗАО «Иртышское» требовало взыскать с фермера Павла Чопозова около 1,3 миллиона рублей.

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