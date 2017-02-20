Аким Алматы: Мы все превращаем в базар

Улучшить внешний облик города — это поток туристов, а это налоги. Я прошу всех с пониманием отнестись, это благо для всех горожан.

«Мы все превращаем в базар. Жибек Жолы застроили, превратили в хлам. Все из-за страшных уродливых магазинчиков, базаров.

Аким Алматы заявил, что в городе все превращается в базар и необходимо улучшать внешний облик южной столицы, передает корреспондент NUR.KZ.

Если в городе хорошо чувствуют себя дети, старики, мамы с колясками, люди с ограниченными возможностями, значит, в городе комфортно жить.

Разработано 22 проекта реконструкции парков и скверов. В 8 парках работа начнется этой весной. В первую очередь надо следить за парками, тротуарами, детскими площадками, — сказал аким.

Целостность арычной сети была нарушена хаотичной застройкой. 935 км реконстриуированы, в этом году реконструкция продолжится.

Идут переговоры с бизнесменами, чтобы они строили детские площадки, паркинги. Алматы — это город бизнеса и частного капитала. В прошлом году Казахстан (Алматы) занял 35 место в рейтинге Doing Bussiness, что на 16 позиций выше чем в 2016 году.

«Все должно быть прозрачно, должны платиться налоги. Мы системно приводим мировых ритейлеров. Например, в “Карфур” цены на картошку ниже, чем на Алтын Орде. Зачастую цены в ТД, может, чуточку дороже, но красиво, удобно, комфортно. Не то, что на улице — антисанитария», — заявил аким.