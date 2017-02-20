Сергей Юрпалов покинет администрацию губернатора
Администрацию губернатора покинет один из соратников прежнего главы региона — замглавы администрации Сергей Юрпалов, его сменит Елена Соснина.
Администрацию губернатора покинет один из соратников прежнего главы региона — замглавы администрации Сергей Юрпалов, его сменит Елена Соснина.
Как сообщила «Ъ»
Сергей Юрпалов, курировавший работу трех департаментов администрации — департамента макроэкономики, департамента мониторинга и контрольный департамент, входил в ближайшее окружение
Елена Соснина ранее уже работала в администрации губернатора, руководила департаментом госслужбы в период губернаторства Олега Чиркунова, затем была директором фонда «Будущее» депутата Госдумы Дмитрия Скриванова, а позже возглавляла ООО «КоммерсантЪ в Перми».