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08:55 (мск), источник: Коммерсантъ

Сергей Юрпалов покинет администрацию губернатора

Администрацию губернатора покинет один из соратников прежнего главы региона — замглавы администрации Сергей Юрпалов, его сменит Елена Соснина.

Как сообщила «Ъ» пресс-секретарь врио главы Прикамья Максима Решетникова — Дарья Левченко, распоряжение о назначении госпожи Сосниной уже подписано, к работе она приступит с 22 февраля.

Сергей Юрпалов, курировавший работу трех департаментов администрации — департамента макроэкономики, департамента мониторинга и контрольный департамент, входил в ближайшее окружение экс-губернатора Виктора Басаргина, в 2009—2012 годах был его заместителем в Минрегионразвития РФ. Связаться с господином Юрпаловым «Ъ» не удалось.

Елена Соснина ранее уже работала в администрации губернатора, руководила департаментом госслужбы в период губернаторства Олега Чиркунова, затем была директором фонда «Будущее» депутата Госдумы Дмитрия Скриванова, а позже возглавляла ООО «КоммерсантЪ в Перми».

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