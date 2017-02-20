Сергей Юрпалов покинет администрацию губернатора

Как сообщила «Ъ» пресс-секретарь врио главы Прикамья Максима Решетникова — Дарья Левченко, распоряжение о назначении госпожи Сосниной уже подписано, к работе она приступит с 22 февраля.



Сергей Юрпалов, курировавший работу трех департаментов администрации — департамента макроэкономики, департамента мониторинга и контрольный департамент, входил в ближайшее окружение экс-губернатора Виктора Басаргина, в 2009—2012 годах был его заместителем в Минрегионразвития РФ. Связаться с господином Юрпаловым «Ъ» не удалось.



Елена Соснина ранее уже работала в администрации губернатора, руководила департаментом госслужбы в период губернаторства Олега Чиркунова, затем была директором фонда «Будущее» депутата Госдумы Дмитрия Скриванова, а позже возглавляла ООО «КоммерсантЪ в Перми».