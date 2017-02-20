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08:42 (мск), источник: Informburo.kz

Байбек: Надо меньше пить

Деньги, которые алматинцы каждые выходные тратят на алкоголь, зарабатывая в итоге язвы желудка, нужно вкладывать в собственное здоровье, считает аким.

Источник: Informburo.kz

Аким Алматы Бауыржан Байбек на отчётной встрече раскритиковал плохую привычку горожан идти к врачу, только когда со здоровьем уже совсем всё плохо.

«Надо меньше пить. Вот, говорят, Шымбулак дорого. Почему-то за 1500 тенге пиво купить не дорого? Вечером никуда не попадёшь — везде занято, а на Шымбулаке прогуляться денег жалко. Надо менять эту ментальность», — заявил аким под общие аплодисменты зала.

Если человек не беспокоится о собственном здоровье, никто не позаботится, считает глава города.

«Если он неправильно питается, каждые выходные ходит в гости, ест жирное, ещё и пьёт, а потом ещё и чаем сверху запивает… Язвы от чего как раз бывают», — предупредил аким любителей застолья о печальных последствиях.

Отчётная встреча акима Алматы с населением проходит утром 20 февраля. На этой встрече Бауыржан Байбек назвал вокзалы и аэропорты Алматы базарами с железнодорожными функциями.

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