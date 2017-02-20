Байбек: Надо меньше пить

Аким Алматы Бауыржан Байбек на отчётной встрече раскритиковал плохую привычку горожан идти к врачу, только когда со здоровьем уже совсем всё плохо.

«Надо меньше пить. Вот, говорят, Шымбулак дорого. Почему-то за 1500 тенге пиво купить не дорого? Вечером никуда не попадёшь — везде занято, а на Шымбулаке прогуляться денег жалко. Надо менять эту ментальность», — заявил аким под общие аплодисменты зала.

Если человек не беспокоится о собственном здоровье, никто не позаботится, считает глава города.

«Если он неправильно питается, каждые выходные ходит в гости, ест жирное, ещё и пьёт, а потом ещё и чаем сверху запивает… Язвы от чего как раз бывают», — предупредил аким любителей застолья о печальных последствиях.

Отчётная встреча акима Алматы с населением проходит утром 20 февраля. На этой встрече Бауыржан Байбек назвал вокзалы и аэропорты Алматы базарами с железнодорожными функциями.