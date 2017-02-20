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11:02 (мск), источник: Губерния онлайн

Приоритетные задачи по развитию экономики обсудили в правительстве Хабаровского края

Приоритетные задачи по развитию экономики в 2017 году обсудили в правительстве Хабаровского края. Совещание провел губернатор региона Вячеслав Шпорт.

Источник: AP 2017

Ряд вопросов освятил в своем докладе министр экономического развития края Виктор Калашников. В их числе — работа по улучшению делового климата, демографическая политика, исполнение майских указов президента РФ и другие аспекты. Виктор Калашников также подчеркнул, что среди первоочередных мер на 2017 год — обеспечение роста промышленного производства и наращивание инвестиций в основной капитал.

Отмечалось, что власти края продолжат оказывать содействие в загрузке крупнейших предприятий авиа- и судостроения. По прогнозам, имеющийся портфель заказов на 2017 год позволит увеличить индекс промышленного производства. Также планируется нарастить объем инвестиций в рамках преференциальных режимов, обеспечить запуск производства не менее чем на девяти проектах, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

«Сегодня мы видим ряд положительных тенденций в экономике края. Есть все основания для роста индекса промышленного производства, валового регионального продукта и инвестиций в основной капитал. Наша приоритетная задача — обеспечить рост экономики, оказывать поддержку как крупным предприятиям, так и малому бизнесу», — отметил Вячеслав Шпорт.

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