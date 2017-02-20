Байкальское управление Росприроднадзора приступило к работе в Иркутске

Байкальское управление Росприроднадзора создано и начало работать на территории Иркутской области и Республики Бурятия. Задача инспекторов ведомства следить за соблюдением требований технического регламента безопасности, чтобы суда были исправны и оборудованы емкостями для сбора отходов. Это поможет навести порядок, гарантирующий Байкалу чистоту и безопасность. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на «РГ».

По словам заместителя руководителя Росприроднадзора Амирхана Амирханова, в связи с созданием данного управления государственный экологический надзор становится персональной заботой и ответственностью группы государственных инспекторов на территории двух соседствующих субъектов Федерации — Республики Бурятия и Иркутской области.

«Для 36-ти государственных инспекторов Байкальского управления Росприроднадзора эта территория по части ответственности становится единой комплексной, то есть и межрегиональной, и межведомственной. Они ее опекуны, защитники и охранители. Они будут работать в тесном контакте с Природоохранной прокуратурой Сибирского федерального округа», — отметил Амирхан Амирханов.

Задача инспекторов следить за соблюдением требований технического регламента безопасности. В общем, чтобы суда были исправны, оборудованы емкостями для сбора отходов. С этим придется много поработать, чтобы навести порядок, гарантирующий Байкалу чистоту и безопасность. Управление уже располагает судном на воздушной подушке, быстроходными катерами. Ему же подчинен и Центр аналитического контроля с лабораторией, оснащенной современным оборудованием.

— за геологическим изучением, рациональным использованием и охраной недр;.

— за отходами;.

— за охраной озера Байкал и другими водными объектами;.

— за лесной охраной на землях особо охраняемых природных территорий;.

— в области охраны, воспроизводства и использования объектов животного мира и среды их обитания;.

— на особо охраняемых природных территориях;.

— в области рыболовства и сохранения водных биологических ресурсов;.

— о взыскании платы за негативное воздействие на окружающую среду;.

Кроме того, управление возьмет на себя отдельные функции федерального органа исполнительной власти, специально уполномоченного на осуществление государственного регулирования в области охраны Байкала и другие важные полномочия, продиктованные нуждами озера.