Оппозиция на выборах главы Прикамья: 2 политика готовы стать кандидатами
Принять участие в выборах губернатора Пермского края изъявили желание Ирина Филатова (КПРФ) и Виктор Похмелкин («Либеральная Россия»).
Принять участие в выборах губернатора Пермского края изъявили желание Ирина Филатова (КПРФ) и Виктор Похмелкин («Либеральная Россия»).
В Пермском крае осталось чуть более года до выборов губернатора. Потенциальные кандидаты начали делать заявления. В частности, свое намерение участвовать в кампании озвучила член ЦК КПРФ, член Молодежной Общественной палаты России, адвокат из Москвы Ирина Филатова. Позже о готовности стать кандидатом заявил известный политики и общественник Виктор Похмелкин, сообщает ряд СМИ.
«Надо понимать, что до выборов еще есть время и будут разные варианты. Но сама Филатова хочет этого, для нее это, видимо, важно. Попытается договориться с коммунистами нашего регионального отделения, чтобы ее поддержали на президиуме», — отметил секретарь крайкома КПРФ Сергей Андриянов, сообщает «Эхо Москвы в Перми». Окончательное решение по поводу кандидата от пермских коммунистов на выборы главы региона кадровая комиссия примет на пленуме, который пройдет в начале марта.
Лидер фракции ЛДПР в Заксобрании Пермского края Олег Постников отметил, что кандидатура на выборы губернатора от местных
Как ранее сообщало ИА REGNUM, 6 февраля президент Владимир путин принял досрочную отставку губернатора Прикамья Виктора Басаргина. И.о. главы региона с 7 февраля назначен Максим Решетников. Во время представления общественности Пермского края Решетников подчеркнул, что надеется заручиться поддержкой жителей региона на выборах в сентябре. Напомним, 10 сентября 2017 года, в единый день голосования, в Прикамье пройдут выборы губернатора.