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09:52 (мск), источник: ИА REGNUM

Оппозиция на выборах главы Прикамья: 2 политика готовы стать кандидатами

Принять участие в выборах губернатора Пермского края изъявили желание Ирина Филатова (КПРФ) и Виктор Похмелкин («Либеральная Россия»).

В Пермском крае осталось чуть более года до выборов губернатора. Потенциальные кандидаты начали делать заявления. В частности, свое намерение участвовать в кампании озвучила член ЦК КПРФ, член Молодежной Общественной палаты России, адвокат из Москвы Ирина Филатова. Позже о готовности стать кандидатом заявил известный политики и общественник Виктор Похмелкин, сообщает ряд СМИ.

«Надо понимать, что до выборов еще есть время и будут разные варианты. Но сама Филатова хочет этого, для нее это, видимо, важно. Попытается договориться с коммунистами нашего регионального отделения, чтобы ее поддержали на президиуме», — отметил секретарь крайкома КПРФ Сергей Андриянов, сообщает «Эхо Москвы в Перми». Окончательное решение по поводу кандидата от пермских коммунистов на выборы главы региона кадровая комиссия примет на пленуме, который пройдет в начале марта.

Экс-депутат Госдумы Виктор Похмелкин озвучил свою позицию: «Если найдутся политические и общественные силы, которые меня выдвинут, то я не буду им отказывать. И есть возможность провести честные выборы относительно конкурентов. Я понимаю, что это абсолютно невозможно, но относительно конкурентов. Я не исключаю участия в какой-то коалиции, которая бы выдвинула единого кандидата и поддерживала его. Я оппонент партии власти. Ничего против Максима Решетникова я не имею, так как его не знаю, но он будет представлять партию власти. Я бы хотел помочь оппозиции хотя бы для того, чтобы Решетников в случае победы получил вкус от реальной политической конкуренции, победы честным путем».

Лидер фракции ЛДПР в Заксобрании Пермского края Олег Постников отметил, что кандидатура на выборы губернатора от местных либерал-демократов будет заявлена к июню. Сейчас идут консультации и согласование кандидатур.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 6 февраля президент Владимир путин принял досрочную отставку губернатора Прикамья Виктора Басаргина. И.о. главы региона с 7 февраля назначен Максим Решетников. Во время представления общественности Пермского края Решетников подчеркнул, что надеется заручиться поддержкой жителей региона на выборах в сентябре. Напомним, 10 сентября 2017 года, в единый день голосования, в Прикамье пройдут выборы губернатора.

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