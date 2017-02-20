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09:54 (мск), источник: Om1.ru

Стал известен состав комиссии от Горсовета по выборам мэра Омска

Самой главной интригой станет, кто из почетных граждан города войдет в эту комиссию.

Стали известны потенциальные представители от Горсовета, которые войдут в комиссию по выборам мэра Омска.

Напомним, что по новой схеме градоначальника выберет комиссия из 12 человек. Сначала будет утвержден ее состав: 6 представителей от губернатора и 6 — от Горсовета. Причем от городского парламента будут четверо представителей политических фракций и двое почетных граждан города. Они выберут двух кандидатов на пост мэра, из которых Горсовету предстоит утвердить одного.

Портал Om1.ru попытался выяснить состав комиссии от городского парламента, который будет обсуждаться на сегодняшнем комитете по законности и правопорядку. Точно войдет в «горсоветовскую» делегацию лидер и единственный представитель партии ЛДПР Алексей Ложкин. Скорее всего от эсеров пойдет нынешний глава фракции в городском парламенте Ирина Матвеенко.

Не исключено, что коммунисты выставят своего лидера Леонида Михайленко, а единороссы — Николая Чиракова.

Самой главной интригой остается, кто из почетных граждан будет выбирать нового мэра. Их осталось всего 8.

По некоторым данным, в комиссию войдет 67-летний Александр Пушница, почетный гражданин Омска и области, самый титулованный советский самбист. Второй вероятный претендент на вакантное место пока не известен.

Отметим, что Горсовет Омска утвердит состав комиссии по выборам мэра уже 22 февраля. К 11 мая должно стать известно имя нового градоначальника.

Нынешний глава города Вячеслав Двораковский сложит с себя полномочия 11 июля.

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