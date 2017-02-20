Прокурор Черногории заявил об участии «российских органов» в перевороте

Источник: AP 2017

По его словам, такие выводы основаны на показаниях фигурантов дела и данных их разговоров. Ранее британская газета Telegraph со ссылкой на анонимный источник в правительстве Великобритании писала, что к попытке покушения на бывшего премьер-министра Черногории Мило Джукановича и плану переворота в стране якобы причастны российские спецслужбы. Москва ранее уже опровергала подобные предположения, а прокуратура Черногории заявляла об отсутствии доказательств причастности властей РФ к этим событиям. Интервью черногорского прокурора о попытке госпереворта в день парламентских выборов 16 октября пока не выложено в открытый доступ, но его расшифровку приводят, в том числе, порталы черногорского национального телеканала RTCG и газеты Vijesti.

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Согласно последнему утверждению Катнича, во главе группы, планировавшей переворот, убийство тогдашнего премьера Джукановича и предотвращение вступления страны в НАТО стоял гражданин РФ Эдуард Широков, чья настоящая фамилия Шишмаков. «Он не Широков, а Эдуард Шишмаков, который в 2014 году был заместителем военного атташе в Польше, но выдворен из-за шпионажа в Россию как персона нон грата. Этот паспорт был ему выдан российскими органами, и он является членом российских служб безопасности», — сказал Катнич. По утверждению прокурора, один из главных заговорщиков Александр Синджелич, сейчас имеющий статус сотрудничающего со следствием свидетеля, до указанных событий посетил Москву по приглашению Широкова для проверки на возможность участия в операции. «За этими событиями стоят националистические структуры в России, но сейчас мы знаем, что в них были включены и российские государственные органы. От российских государственных органов зависит проверка на предмет того, как все это произошло, и я ожидаю, что это будет сделано», — сказал Катнич. По его словам, о возможности совершения террористических актов в Черногории в день парламентских выборов 16 октября 2016 года и об участниках этих действий черногорские госорганы впервые уведомил обвиняемый Мирко Велемирович за четыре-пять дней до выборов. В этой связи прокурор сообщил некоторые детали о переговорах обвиняемых между собой. «На одной из записей, которую мы получили от сербской БИА (разведывательной службы), Неманья Ристич четко сообщает Синджеличу, чтобы тот не беспокоился, хотя они и полагают, что Велимирович их предал», — сказал Катнич. Прокурор уточнил, что, по словам Ристича, «причина в том, что в Черногории уже находятся специальные силы Федеральной службы безопасности России, и что они решат проблемы». По его словам, эти материалы представлены в качестве доказательств. Также он уточнил роль участников из оппозиционного движения Демократический фронт (ДФ) в данных событиях. «Все, что я сказал в своем обращении, уже доказано. Мне жаль, что этому не придается большего значения. По признанию участников Ачимовича, Андрича и Алексича, нужно было окружить руководство ДФа и с ним выдвинуться к парламенту, попасть в здание и сообщить об этом. Подготовку ко всей операции осуществили Ристич, Богичевич и Велимирович», — сказал прокурор.

Катнич сообщил, что участники операции были из Сербии, стран региона, а также были «иностранные элементы», личность которых установить трудно