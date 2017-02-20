Глава ОП Крыма раскритиковал план Киева по аренде полуострова

Источник: РИА "Новости"

Ранее украинский депутат Андрей Артеменко заявил о том, что подготовил для администрации президента США Дональда Трампа план снятия санкций с России. Среди пунктов этого плана — проведение референдума на Украине о возможности передачи Крыма в аренду России на 30−50 лет, по истечении которых на полуострове должен пройти референдум, который определит его окончательную принадлежность.

«Это безрассудно, если кто-то думает, что можно арендовать людей. Крымчане в марте 2014 года свой выбор окончательный уже сделали. Ни о какой аренде, ни о каких телодвижениях с Крымом вообще говорить не приходится», — сказал Иоффе.