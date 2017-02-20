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09:44 (мск), источник: РИА Новости

Глава ОП Крыма раскритиковал план Киева по аренде полуострова

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев — РИА Новости. Предложение по передаче Крыма России в аренду выглядит безрассудным, так как крымчан невозможно арендовать, а вопрос со статусом полуострова решен окончательно, заявил РИА Новости глава общественной палаты республики Григорий Иоффе.

Источник: РИА "Новости"

Ранее украинский депутат Андрей Артеменко заявил о том, что подготовил для администрации президента США Дональда Трампа план снятия санкций с России.

Среди пунктов этого плана — проведение референдума на Украине о возможности передачи Крыма в аренду России на 30−50 лет, по истечении которых на полуострове должен пройти референдум, который определит его окончательную принадлежность.

«Это безрассудно, если кто-то думает, что можно арендовать людей. Крымчане в марте 2014 года свой выбор окончательный уже сделали. Ни о какой аренде, ни о каких телодвижениях с Крымом вообще говорить не приходится», — сказал Иоффе.

По его словам, украинским политикам пора забыть крымскую тему.

«Вопрос с принадлежностью Крыма решен раз и навсегда, и Россия никогда и ни с кем не будет обсуждать этот вопрос», — подчеркнул Иоффе.

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