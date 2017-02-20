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10:08 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Сенатор от Приморья Людмила Талабаева: Любительская рыбалка станет доступнее

Совещание, посвященное работе над проектом федерального закона «О любительском рыболовстве» состоялось в Совете Федерации РФ.

Источник: PrimaMedia.ru

Владивосток, 20 февраля, PrimaMedia.

Заниматься любительским рыболовством на водных объектах России можно будет свободно и бесплатно, с учетом требований закона. При этом вызывавший дискуссии институт рыбопромысловых участков упраздняется. Эти и другие поправки к готовящемуся к принятию федеральному закону «О любительском рыболовстве» обсуждались в Совете Федерации РФ за заседании, которое провела член комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, сенатор от Приморья Людмила Талабаева, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на официальный сайт Совета Федерации.

В конце прошлой недели член Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Людмила Талабаева провела совещание, посвященное работе над проектом федерального закона «О любительском рыболовстве».

Сенатор напомнила, что законопроект был принят в первом чтении в декабре 2013 года. За прошедшее время документ дорабатывался и корректировался, в том числе с учетом мнения общественных объединений рыболовов и Общероссийского народного фронта.

«Учитывая большое социальное значение любительского рыболовства, председателем Совета Федерации дано поручение обеспечить содействие скорейшему принятию этого закона с целью создания понятного и эффективного механизма регулирования любительского рыболовства с учетом особенностей водных биоресурсов», — отметила Людмила Талабаева.

По ее словам, Министерством сельского хозяйства РФ подготовлен и направлен на согласование проект поправок к этому законопроекту.

Кроме того, законопроект предусматривает ряд ограничений на такие виды рыболовства, как подводная охота, использование сетей. Документ также регулирует особенности осуществления рыболовства в рамках спортивных мероприятий.

«Наше совещание дает возможность выслушать обоснованную позицию разработчиков поправок, уточнить непонятные или неясные положения законопроекта, довести до сведения разработчиков свои предложения и пожелания, которые могли бы быть учтены в окончательной редакции поправок», — подчеркнула Людмила Талабаева.

Присутствовавший на совещании председатель комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Михаил Щетинин отметил, что общественные организации и ассоциации являются важной частью стабильного общества, могут оказать неоценимую помощь в совершенствовании законодательства. Поэтому при подготовке проекта закона важно учитывать их предложения, подготовленные с учетом реально складывающихся механизмов осуществления любительского рыболовства.

«В процессе законотворчества должны на равных условиях принимать деятельное участие обе стороны — как государственные органы, так и общественные организации, что обязательно приведет к созидательным результатам», — констатировал сенатор.

Как отметила по итогам совещания Людмила Талабаева, в целом участникам удалось сформировать консолидированную позицию о необходимости скорейшего принятия законопроекта. Были высказаны мнения в поддержку проекта поправок Правительства РФ, направленных на создание эффективного механизма регулирования любительского рыболовства.

Принятие закона будет способствовать созданию понятного и эффективного механизма регулирования любительского рыболовства с учетом особенностей водных биоресурсов, подчеркнула сенатор от Приморья.

В мероприятии приняли участие член комитета СФ по международным делам Ольга Тимофеева, директор департамента регулирования в сфере рыбного хозяйства и аквакультуры министерства сельского хозяйства РФ Евгений Кац, депутат Государственной Думы Константин Слыщенко, руководитель департамента сопровождения законодательных инициатив исполкома Общероссийского народного фронта Арсланбек Черкесов, представители министерства промышленности и торговли РФ, министерства юстиции РФ, министерства экономического развития РФ, Государственно-правового управления Президента РФ, рыбохозяйственных предприятий и общественных организаций.

Напомним, история с рыбопромысловыми участками для отдыха и спорта началась в начале 2010-х годов. Тогда в результате некоторых изменений в законодательстве, популярные и посещаемые места для стихийной рыбалки были поделены на рыбопромысловые участки (РПУ). Они начали распределяться между всеми желающими.

Однако в процессе распределения оказалось, что новые владельцы восприняли их как возможность обложить данью обычных рыбаков любителей, продавая путевки на рыбалку и совершенно не заботясь о развитии инфраструктуры, спорта или предоставлении посетителям цивилизованных услуг. Естественно, это вызвало бурю негодования среди рыбаков во всех регионах России. Ведь кое-где раздать успели до 100% участков, и для любителей места не осталось совсем.

Президент РФ Владимир Путин срочно ввел мораторий на раздачу этих участков с условием, что отменит его, только с принятием нового закона о любительском и спортивном рыболовстве.

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