Сенатор от Приморья Людмила Талабаева: Любительская рыбалка станет доступнее
Совещание, посвященное работе над проектом федерального закона «О любительском рыболовстве» состоялось в Совете Федерации РФ.
Совещание, посвященное работе над проектом федерального закона «О любительском рыболовстве» состоялось в Совете Федерации РФ.
Владивосток, 20 февраля, PrimaMedia.
Заниматься любительским рыболовством на водных объектах России можно будет свободно и бесплатно, с учетом требований закона. При этом вызывавший дискуссии институт рыбопромысловых участков упраздняется. Эти и другие поправки к готовящемуся к принятию федеральному закону «О любительском рыболовстве» обсуждались в Совете Федерации РФ за заседании, которое провела член комитета Совета Федерации по
В конце прошлой недели член Комитета Совета Федерации по
Сенатор напомнила, что законопроект был принят в первом чтении в декабре 2013 года. За прошедшее время документ дорабатывался и корректировался, в том числе с учетом мнения общественных объединений рыболовов и Общероссийского народного фронта.
«Учитывая большое социальное значение любительского рыболовства, председателем Совета Федерации дано поручение обеспечить содействие скорейшему принятию этого закона с целью создания понятного и эффективного механизма регулирования любительского рыболовства с учетом особенностей водных биоресурсов», — отметила Людмила Талабаева.
По ее словам, Министерством сельского хозяйства РФ подготовлен и направлен на согласование проект поправок к этому законопроекту.
Кроме того, законопроект предусматривает ряд ограничений на такие виды рыболовства, как подводная охота, использование сетей. Документ также регулирует особенности осуществления рыболовства в рамках спортивных мероприятий.
«Наше совещание дает возможность выслушать обоснованную позицию разработчиков поправок, уточнить непонятные или неясные положения законопроекта, довести до сведения разработчиков свои предложения и пожелания, которые могли бы быть учтены в окончательной редакции поправок», — подчеркнула Людмила Талабаева.
Присутствовавший на совещании председатель комитета СФ по
«В процессе законотворчества должны на равных условиях принимать деятельное участие обе стороны — как государственные органы, так и общественные организации, что обязательно приведет к созидательным результатам», — констатировал сенатор.
Как отметила по итогам совещания Людмила Талабаева, в целом участникам удалось сформировать консолидированную позицию о необходимости скорейшего принятия законопроекта. Были высказаны мнения в поддержку проекта поправок Правительства РФ, направленных на создание эффективного механизма регулирования любительского рыболовства.
Принятие закона будет способствовать созданию понятного и эффективного механизма регулирования любительского рыболовства с учетом особенностей водных биоресурсов, подчеркнула сенатор от Приморья.
В мероприятии приняли участие член комитета СФ по международным делам Ольга Тимофеева, директор департамента регулирования в сфере рыбного хозяйства и аквакультуры министерства сельского хозяйства РФ Евгений Кац, депутат Государственной Думы Константин Слыщенко, руководитель департамента сопровождения законодательных инициатив исполкома Общероссийского народного фронта Арсланбек Черкесов, представители министерства промышленности и торговли РФ, министерства юстиции РФ, министерства экономического развития РФ,
Напомним, история с рыбопромысловыми участками для отдыха и спорта началась в начале 2010-х годов. Тогда в результате некоторых изменений в законодательстве, популярные и посещаемые места для стихийной рыбалки были поделены на рыбопромысловые участки (РПУ). Они начали распределяться между всеми желающими.
Однако в процессе распределения оказалось, что новые владельцы восприняли их как возможность обложить данью обычных рыбаков любителей, продавая путевки на рыбалку и совершенно не заботясь о развитии инфраструктуры, спорта или предоставлении посетителям цивилизованных услуг. Естественно, это вызвало бурю негодования среди рыбаков во всех регионах России. Ведь
Президент РФ Владимир Путин срочно ввел мораторий на раздачу этих участков с условием, что отменит его, только с принятием нового закона о любительском и спортивном рыболовстве.