Спикер парламента Приморья разберется с отключениями Артема

Среди вопросов, прозвучавших на встрече со спикером краевого парламента, — о состоянии дорожной сети города Артема, о возрождении угольной отрасли, о предоставлении земельных участков многодетным семьям, об оплате за коммунальные платежи по общедомовым нуждам и постановке электросчетчиков, о вывозе мусора, о работе почты России.

По мнению Александра Ролика, вопрос строительства дорог и поддержания их в хорошем состоянии является одним из важнейших в Приморье и в Артеме, в частности. «Депутаты в рамках краевого бюджета максимально стараются использовать те средства, которые для этого предусмотрены, — сказал Александр Ролик. — Мы делаем все, чтобы дополнительные бюджетные средства также направлялись на строительство и ремонт дорог. Могу сказать, что вопрос состояния дорожной сети стоит на контроле у депутатов краевого парламента».

Кроме того, Александр Ролик в своем выступлении коснулся темы обеспечения достойной зарплатой и льготами бюджетников Приморского края, организации деятельности народных дружин, а также работы по обеспечению детского летнего отдыха.

После встречи с жителями городского округа Александр Ролик посетил Артемовскую электросетевую компанию. На имя спикера краевого парламента поступили жалобы на низкое напряжение и перебои в электросети в селе Кневичи Артемовского городского округа.

«Мне известно об этой проблеме, — сообщил Александр Ролик. — Я специально приехал разобраться с этим вопросом, посетить предприятие. Мы вместе с администрацией Артемовского городского округа будем делать все, чтобы решить эту проблему в первоочередном порядке».

На предприятии председателя Законодательного Собрания заверили в том, что будет сделано все возможное для бесперебойного снабжения электроэнергией жителей села Кневичи и восстановления напряжения в электросетях.