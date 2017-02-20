Второй центр нанотехнологий появится в Новосибирске благодаря «Роснано»
Анатолий Чубайс после работы делегации «Роснано» в Новосибирской области заявил о возможном строительстве второго нантотехнологического центра в сибирском регионе, сообщает
Анатолий Чубайс после работы делегации «Роснано» в Новосибирской области заявил о возможном строительстве второго нантотехнологического центра в сибирском регионе, сообщает
Второй нантотехнологический центр появится в Новосибирске благодаря «Роснано», сообщает
В Новосибирской области наряду с действующим нантотехнологическим центром «СИГМА. Новосибирск» может появиться ещё одна площадка для развития стартапов. Новая площадка может появиться на базе Научного исследовательского института травматологии и ортопедии имени Я. Л. Цивьяна.
Новосибирская область может стать вторым регионом после Москвы, в котором будут одновременно действовать два наноцентра «Роснано».
Областное правительство подписало соглашение о стратегическом партнёрстве с «Роснано» по развитию передовых энергоэффективных решений (накопителей энергии, источников бесперебойного питания) на основе
Как отметил председатель правления «Роснано» Анатолий Чубайс, сейчас завершается первый инвестиционный цикл на территории Новосибирской области (выходит из бизнесов, доведённых до самоокупаемости, возвращая вложенные средства с прибылью) и переходит ко второму — на котором «Роснано» необходимы новые площадки для инвестиций.