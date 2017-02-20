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10:43 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Второй центр нанотехнологий появится в Новосибирске благодаря «Роснано»

Анатолий Чубайс после работы делегации «Роснано» в Новосибирской области заявил о возможном строительстве второго нантотехнологического центра в сибирском регионе, сообщает пресс-служба областного правительства.

Второй нантотехнологический центр появится в Новосибирске благодаря «Роснано», сообщает пресс-служба областного правительства.

В Новосибирской области наряду с действующим нантотехнологическим центром «СИГМА. Новосибирск» может появиться ещё одна площадка для развития стартапов. Новая площадка может появиться на базе Научного исследовательского института травматологии и ортопедии имени Я. Л. Цивьяна.

Новосибирская область может стать вторым регионом после Москвы, в котором будут одновременно действовать два наноцентра «Роснано».

Областное правительство подписало соглашение о стратегическом партнёрстве с «Роснано» по развитию передовых энергоэффективных решений (накопителей энергии, источников бесперебойного питания) на основе литий-ионных аккумуляторов.

Как отметил председатель правления «Роснано» Анатолий Чубайс, сейчас завершается первый инвестиционный цикл на территории Новосибирской области (выходит из бизнесов, доведённых до самоокупаемости, возвращая вложенные средства с прибылью) и переходит ко второму — на котором «Роснано» необходимы новые площадки для инвестиций.

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