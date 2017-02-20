Балиева призвала Сагадиева научиться любить детей и учителей

«Министр образования — первый учитель в стране. Я думаю, господин министр, вы, наверное, должны научиться любить детей и учителей, делать их партнерами. Любое нововведение, любой эксперимент, любое изменение вы должны согласовывать сначала с детьми, потом с учителями, потом проводить эксперимент, только тогда мы поймем, надо это или нет. Вы с этим не можете не согласиться. Я думаю, МОН пересмотрит свою работу. С наскока делать реформы нельзя», — сказала депутат в мажилисе на правительственном часе с участием главы министерства образования и науки Ерлана Сагадиева.
По мнению Балиевой, необходимо «немедленно создать рабочую группу».
«На сегодняшний день ЕНТ оставляет желать лучшего. Давайте все-таки изучим. В законе об образовании ЕНТ посвящено несколько статей. И, если вы помните, в закон о госсекретах мы вносили вопрос, что ЕНТ является госсекретом. Что будет сейчас? В каждом вузе будет представитель КНБ? Как быть в регионах?! Давайте сначала подготовим детей. И, может быть, будем делать это (в этом году МОН планируется разделить ЕНТ на госэкзамен и тестирование — прим. NT) не в этом году, а в следующем. Мы должны понимать, какие изменения мы должны внести в закон. Я не спорю про качество вопросов, но нельзя детей вводить в стресс», — заявила мажилисвумен.