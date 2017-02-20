Балиева призвала Сагадиева научиться любить детей и учителей

«Министр образования — первый учитель в стране. Я думаю, господин министр, вы, наверное, должны научиться любить детей и учителей, делать их партнерами. Любое нововведение, любой эксперимент, любое изменение вы должны согласовывать сначала с детьми, потом с учителями, потом проводить эксперимент, только тогда мы поймем, надо это или нет. Вы с этим не можете не согласиться. Я думаю, МОН пересмотрит свою работу. С наскока делать реформы нельзя», — сказала депутат в мажилисе на правительственном часе с участием главы министерства образования и науки Ерлана Сагадиева.

По мнению Балиевой, необходимо «немедленно создать рабочую группу».