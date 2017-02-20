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10:37 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Депутаты Горсовета не смогут отзывать заявление об отставке

Соответствующие поправки обсудят на ближайшей сессии.

Источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

В красноярском Горсовете намерены лишить депутатов возможности отзыва заявления о сложении полномочий. Об этом сообщили в пресс-службе Горсовета.

Соответствующие поправки предполагается принять в устав Красноярска. Норму уже обсудили и поддержали члены комиссии по городскому самоуправлению.

Планируется, что норма, которая регулирует процесс досрочного сложения полномочий депутата по собственной инициативе, будет изменена. Действующая редакция позволяет народному избраннику отзывать заявление до того момента, пока вопрос не был рассмотрен на сессии.

Вопрос об изменении Устава встал перед депутатами после случая с Сергеем Суртаевым. Напомним, в сентябре депутат Горсовета написал заявление об отставке, однако затем забрал его. Но на внеочередной ноябрьской сессии парламентарии проголосовали за отстранение Суртаева из-за просроченной декларации.

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