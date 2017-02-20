Депутаты Горсовета не смогут отзывать заявление об отставке

В красноярском Горсовете намерены лишить депутатов возможности отзыва заявления о сложении полномочий. Об этом сообщили в пресс-службе Горсовета.

Соответствующие поправки предполагается принять в устав Красноярска. Норму уже обсудили и поддержали члены комиссии по городскому самоуправлению.

Планируется, что норма, которая регулирует процесс досрочного сложения полномочий депутата по собственной инициативе, будет изменена. Действующая редакция позволяет народному избраннику отзывать заявление до того момента, пока вопрос не был рассмотрен на сессии.