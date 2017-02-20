За пост главы Снежинска поборются четыре человека
СНЕЖИНСК, 20 февраля, РИА ФедералПресс. В Снежинске на конкурс по выборам главы города заявились четверо человек. Как сообщили «ФедералПресс» в горсобрании, свою заявку подал действующий
СНЕЖИНСК, 20 февраля, РИА ФедералПресс. В Снежинске на конкурс по выборам главы города заявились четверо человек. Как сообщили «ФедералПресс» в горсобрании, свою заявку подал действующий
Также документы принесли заместитель председателя Комитета по управлению имуществом Роман Шашов, сотрудник ВНИИТФ Тамара Смагина и председатель
Конкурс по выборам главы города намечен на
Как ранее писал «ФедералПресс», в ноябре прошлого года глава города Анатолий Тимошенков ушел в отставку. И.о. главы был назначен Олег Карпов. В конце прошлого года депутаты приняли поправки в Устав, согласно которым запретка возвращается к одноглавой системе власти.
Также к одноглавую вернулись Трехгорный и Озерск. В Трехгорном окончательно перейдут на новую систему в 2019 году, когда истекут полномочия действующих глав. В Озерске официально пока не принято решение. Однако, в СМИ прошла неподтвержденная информация, что глава города Олег Костиков намерен в ближайшее время уйти в отставку.