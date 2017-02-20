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10:40 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

За пост главы Снежинска поборются четыре человека

СНЕЖИНСК, 20 февраля, РИА ФедералПресс. В Снежинске на конкурс по выборам главы города заявились четверо человек. Как сообщили «ФедералПресс» в горсобрании, свою заявку подал действующий сити-менеджер Игорь Сапрыкин.

Также документы принесли заместитель председателя Комитета по управлению имуществом Роман Шашов, сотрудник ВНИИТФ Тамара Смагина и председатель Контрольно-счетной палаты Юрий Поздняков.

Конкурс по выборам главы города намечен на 28—29 марта. В конкурсную комиссию вошли депутаты Тихон Аполлонов и Валентина Овсянникова, главный специалист отдела разработки, испытаний и эксплуатации ЯБП Госкорпорации «Росатом» Александр Бобиков, вице-губернатор Евгений Голицын, и.о. главы города Олег Карпов, советник Управления по работе с регионами Госкорпорации «Росатом» Максим Костюченко, вице-спикер ЗСО Семен Мительман, заместитель начальника Управления по работе с регионами Госкорпорации «Росатом» Андрей Полосин, начальник Управления по внутренней политике правительства Челябинской области Виталий Шиков.

Как ранее писал «ФедералПресс», в ноябре прошлого года глава города Анатолий Тимошенков ушел в отставку. И.о. главы был назначен Олег Карпов. В конце прошлого года депутаты приняли поправки в Устав, согласно которым запретка возвращается к одноглавой системе власти.

Также к одноглавую вернулись Трехгорный и Озерск. В Трехгорном окончательно перейдут на новую систему в 2019 году, когда истекут полномочия действующих глав. В Озерске официально пока не принято решение. Однако, в СМИ прошла неподтвержденная информация, что глава города Олег Костиков намерен в ближайшее время уйти в отставку.

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