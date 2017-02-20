Чиновники администрации Волгограда оштрафованы за волокиту 15 раз
В ведомствах администрации Волгограда не научились работать с обращениями граждан.
В ведомствах администрации Волгограда не научились работать с обращениями граждан.
Прокурорские проверки выявили факты несвоевременного или неполного рассмотрения поступающих обращений, направления их в иные органы для рассмотрения по подведомственности, с нарушением установленных сроков.
Как сообщила РИАЦ
Нарушался порядок рассмотрения обращений граждан и должностными лицами департамента экономического развития, комитета дорожного хозяйства, благоустройства и охраны окружающей среды, комитета по рекламе и других подразделений городской администрации.
Всего за нарушение порядка рассмотрения обращений граждан должностные лица администрации города 15 раз привлекались к ответственности с назначением штрафов в размере от 5 до 10 тыс. рублей. Еще 16 должностных лиц администрации Волгограда привлечены к дисциплинарной ответственности.