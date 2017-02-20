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13:13 (мск), источник: РИАЦ

Чиновники администрации Волгограда оштрафованы за волокиту 15 раз

В ведомствах администрации Волгограда не научились работать с обращениями граждан.

Источник: РИАЦ

Прокурорские проверки выявили факты несвоевременного или неполного рассмотрения поступающих обращений, направления их в иные органы для рассмотрения по подведомственности, с нарушением установленных сроков.

Как сообщила РИАЦ пресс-секретарь прокуратуры Волгоградской области Оксана Черединина, наиболее часто нарушения закона при работе с обращениями граждан допускались в Жилищной инспекции Волгограда и департаменте ЖКХ и ТЭК администрации города, должностные лица которых привлечены к административной ответственности в течение года семь и пять раз соответственно.

Нарушался порядок рассмотрения обращений граждан и должностными лицами департамента экономического развития, комитета дорожного хозяйства, благоустройства и охраны окружающей среды, комитета по рекламе и других подразделений городской администрации.

Всего за нарушение порядка рассмотрения обращений граждан должностные лица администрации города 15 раз привлекались к ответственности с назначением штрафов в размере от 5 до 10 тыс. рублей. Еще 16 должностных лиц администрации Волгограда привлечены к дисциплинарной ответственности.

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