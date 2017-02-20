Модный председатель КСК возмутил Байбека

«Когда у людей грязно в подъезде, мусор, они говорят: “Куда аким смотрит”. При чем тут аким и то, что в твоем подъезде не работает лифт? Когда с КСК требуют, они работают. А когда не требуют — они не работают», — ответил градоначальник.

Во время отчетной встречи Бауыржана Байбека с населением акиму южной столицы пожаловались на КСК, руководство в которых, по словам одной из горожанок, коррумпированно, сообщает NUR.KZ.

По его словам, власти города усилили контроль, внесли комплексные предложения в парламент, значительно улучшили работу КСК, но население тоже «должно подключиться».

«Был один КСК, с Алматинской области передали — семейный подряд: жена и дочь. Муж стоит — здесь Zilli (бред элитной мужской одежды — прим. ред.), здесь Zilli, что, он на зарплату весь брендовый? С КСК разберемся и со всеми, на то мы и власть. Но горожане должны поддержать, если горожане нас поддержат, то мы сделаем», — заявил Байбек.

«Я вам обещаю, мы доведем этот вопрос, пока нам дает мандат население», — также добавил аким.

Глава Алматы также пообещал, что до конца года в городе заработает мусоропереработка, при том, что на это не выделяется ни копейки бюджетных средств.

«Чем больше будет расти благосостояние народа, тем больше будем мусора. Реально проживает в Алматы 1,7 миллиона человек, а платят за вывоз мусора только 800 тысяч человек. Недавно по Абая гулял, люди выносят из дома мусор и кладут в урну, которые мы поставили», — рассказал он.