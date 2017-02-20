Малайзия отозвала своего посла из КНДР из-за убийства Ким Чен Нама

Одновременно в МИД был вызван посол КНДР в Куала-Лумпуре. Причиной стали слова северокорейского дипломата, сказанные им во время пресс-конференции 17 февраля, сообщается на сайте внешнеполитического ведомства Малайзии.

В своем заявлении по данному поводу МИД указал, что поскольку смерть гражданина КНДР наступила на территории Малайзии при подозрительных обстоятельствах, власти обязаны установить его причину.

Во время пресс-конференции посол обвинил правительство Малайзии в «сокрытии фактов», связанных со смертью гражданина КНДР в аэропорту Куала-Лумпура. Представитель Северной Кореи также заявил, что власти Малайзии находятся по этому вопросу «в сговоре с внешними силами».

Расследование происходит в полном соответствии с местными законами, а после его завершения тело будет передано ближайшим родственникам

Расследование происходит в полном соответствии с местными законами, а после его завершения тело будет передано ближайшим родственникам

Малайзийские власти в полной мере и своевременно информируют посольство КНДР о ходе расследования и в данной связи считают заявления посла абсолютно необоснованными, подчеркнули в МИД Малайзии.

Ким Чен Нам, который был сводным братом нынешнего лидера КНДР Ким Чен Ына и последние несколько лет жил за границей, был убит 13 февраля. Он почувствовал себя плохо в аэропорту Куала-Лумпура и скончался по пути в больницу. Причина смерти брата лидера КНДР по-прежнему не ясна, как и мотивы убийства. Полиция Малайзии уже арестовала четверых подозреваемых по этому делу, включая двух женщин, и разыскивает еще четверых, которые, предположительно, покинули Малайзию в день убийства.

Следователи предполагают, что сообщники убийц являются выходцами из КНДР. При этом арестованные подозреваемые утверждают, что убийства не совершали, а участвовали в съемках телевизионного розыгрыша.