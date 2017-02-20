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12:27 (мск), источник: РБК

Путин подписал указ о праздновании 75-летия победы в Сталинградской битве

Президент России Владимир Путин подписал указ о праздновании 75-летия победы советских войск в битве под Сталинградом в 1943 году.

Источник: РИА "Новости"

Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

С инициативой отпраздновать 75-летие победы в Сталинградской битве в 2018 году выступило правительство, говорится в тексте указа «О праздновании 75-летия разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве».

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Согласно документу, будет создан организационный комитет по подготовке и проведению празднования, его председателем назначен вице-премьер Дмитрий Рогозин.

Утвердить состав комитета по подготовке и проведению празднования российский президент поручил в течение месяца. За этот же срок Путин поручил разработать и утвердить план основных мероприятий, следует из документа.

Сталинградская битва началась 17 июля 1942 года. Оборонительная операция происходила на территории современных Воронежской, Ростовской, Волгоградской областей и Республики Калмыкия.

Сражение между советскими войсками и немецкими войсками закончилось победой Красной Армии 2 февраля 1943 года.

Комментарии
22
максим !!!
Победа над фашизмом в 1945 году на данный момент является самым большим достижение Владимира Владимировича за все 17 лет пребывания у власти - через пару годиков каждую битву будем отдельно отмечать..
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Игорь Федосеев
478 741 тыс солдат Красной Армии погибли в этом сражении...живых участников почти не осталось. Праздновать не кому. А пока живы были участники,государство о них не особо то вспоминало. Хорошо что память не утрачена. Указ правильный,забывать нельзя.
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ALEX ANOSHKIN
У Путина появилась ещё одна возможность для своей банды
хапнуть народные копейки в много миллионном исчислении
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