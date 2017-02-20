Путин подписал указ о праздновании 75-летия победы в Сталинградской битве

С инициативой отпраздновать 75-летие победы в Сталинградской битве в 2018 году выступило правительство, говорится в тексте указа «О праздновании 75-летия разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве».

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Согласно документу, будет создан организационный комитет по подготовке и проведению празднования, его председателем назначен вице-премьер Дмитрий Рогозин.

Утвердить состав комитета по подготовке и проведению празднования российский президент поручил в течение месяца. За этот же срок Путин поручил разработать и утвердить план основных мероприятий, следует из документа.

Сталинградская битва началась 17 июля 1942 года. Оборонительная операция происходила на территории современных Воронежской, Ростовской, Волгоградской областей и Республики Калмыкия.

Сражение между советскими войсками и немецкими войсками закончилось победой Красной Армии 2 февраля 1943 года.