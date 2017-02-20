Куйвашев сменил главного попечителя Фонда капремонта
Зырянов уступил этот пост Швиндту.
Зырянов уступил этот пост Швиндту.
Глава Свердловской области Евгений Куйвашев утвердил новый состав Попечительского совета регионального Фонда капремонта. Его возглавил
Кроме того, в новый состав Попечительского совета вошли замглавы администрации Екатеринбурга по вопросам ЖКХ Владимир Гейко, руководитель Свердловского регионального центра «ЖКХ Контроль» Игорь Данилов, директор саморегулируемой организации Ассоциация управляющих и собственников жилья Анастасия Королецки, председатель законодательного комитета Заксобрания Владимир Никитин, директор департамента госжилстройнадзора Алексей Россолов и глава
Попечительский совет определяет порядок работы Фонда и подводит итоги реализации программы капремонта в регионе. Кроме того, эта структура принимает решение о направлении отчетов регионального оператора губернатору, Заксобранию, областному правительству и Общественной палате.
Предыдущим руководителем Попечительского совета был