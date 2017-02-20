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11:18 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

Куйвашев сменил главного попечителя Фонда капремонта

Зырянов уступил этот пост Швиндту.

Источник: УралИнформБюро

Глава Свердловской области Евгений Куйвашев утвердил новый состав Попечительского совета регионального Фонда капремонта. Его возглавил вице-губернатор Сергей Швиндт, заместителем назначен министр ЖКХ Николай Смирнов, сообщили «Уралинформбюро» в региональном департаменте информационной политики.

Кроме того, в новый состав Попечительского совета вошли замглавы администрации Екатеринбурга по вопросам ЖКХ Владимир Гейко, руководитель Свердловского регионального центра «ЖКХ Контроль» Игорь Данилов, директор саморегулируемой организации Ассоциация управляющих и собственников жилья Анастасия Королецки, председатель законодательного комитета Заксобрания Владимир Никитин, директор департамента госжилстройнадзора Алексей Россолов и глава Каменска-Уральского Алексей Шмыков.

Попечительский совет определяет порядок работы Фонда и подводит итоги реализации программы капремонта в регионе. Кроме того, эта структура принимает решение о направлении отчетов регионального оператора губернатору, Заксобранию, областному правительству и Общественной палате.

Предыдущим руководителем Попечительского совета был вице-губернатор Сергей Зырянов, занимавший эту должность с 2014 года.

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