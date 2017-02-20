Порошенко присвоил звание героя Украины погибшему на Донбассе оперному певцу Василию Слипаку

Президент Петр Порошенко посмертно присвоил звание героя Украины украинскому оперному певцу, волонтеру, участнику Революции достоинства и боевых действий на Донбассе Василию Слипаку. Об этом говорится в указе главы государства № 42/2017 от 20 февраля.

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«За исключительное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное служение украинскому народу постановляю: присвоить звание Герой Украины с вручением ордена “Золотая Звезда” Слипаку Василию Ярославовичу — участнику антитеррористической операции (посмертно)», — говорится в указе.

Как сообщает администрация президента, Василий Слипак был солистом в Парижской национальной опере. Он был активным участником Оранжевой революции, с началом Революции достоинства возглавил волонтерское движение и координировал во Франции общественные акции, направленные на поддержку Украины. С 2015 года воевал на Донбассе. Василий Слипак погиб 29 июня от пули снайпера вблизи Луганского Бахмутского района Донецкой области.

Напомним, 20 февраля в Украине отмечают День героев Небесной сотни.