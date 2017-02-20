Порошенко присвоил звание героя Украины погибшему на Донбассе оперному певцу Василию Слипаку
Василий Слипак погиб 29 июня от пули снайпера вблизи Луганского Бахмутского района Донецкой области.
Василий Слипак погиб 29 июня от пули снайпера вблизи Луганского Бахмутского района Донецкой области.
Президент Петр Порошенко посмертно присвоил звание героя Украины украинскому оперному певцу, волонтеру, участнику Революции достоинства и боевых действий на Донбассе Василию Слипаку. Об этом говорится в указе главы государства № 42/2017 от 20 февраля.
«За исключительное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное служение украинскому народу постановляю: присвоить звание Герой Украины с вручением ордена “Золотая Звезда” Слипаку Василию Ярославовичу — участнику антитеррористической операции (посмертно)», — говорится в указе.
Как сообщает администрация президента, Василий Слипак был солистом в Парижской национальной опере. Он был активным участником Оранжевой революции, с началом Революции достоинства возглавил волонтерское движение и координировал во Франции общественные акции, направленные на поддержку Украины. С 2015 года воевал на Донбассе. Василий Слипак погиб 29 июня от пули снайпера вблизи Луганского Бахмутского района Донецкой области.
Напомним, 20 февраля в Украине отмечают День героев Небесной сотни.