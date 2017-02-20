В Крыму предложили Украине сдавать в аренду Луну
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев — РИА Новости. План по передаче Крыма России в аренду несостоятелен, можно с таким же успехом предлагать сдавать в аренду Луну или имущество соседа, заявил РИА Новости
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев — РИА Новости. План по передаче Крыма России в аренду несостоятелен, можно с таким же успехом предлагать сдавать в аренду Луну или имущество соседа, заявил РИА Новости
Ранее украинский депутат Андрей Артеменко рассказал, что подготовил для администрации президента США Дональда Трампа план снятия санкций с России. Среди пунктов этого плана — проведение референдума на Украине о возможности передачи Крыма в аренду России на 30−50 лет, по истечении которых на полуострове должен пройти еще один референдум, который определит его окончательную принадлежность.
«Немало было в истории различного рода смешных предложений, в том числе описанных в литературе и зафиксированных как исторические факты. Одни пытались сдать в аренду или продать имущество своего соседа, другие собирали деньги на ремонт провала. Можно с таким же успехом предлагать сдать в аренду Луну
«В тех условиях, когда над республикой нависла жизненная угроза этнической чистки и войны, которая исходила от националистических властей, пришедших в рамках государственного переворота к власти в Киеве, крымский народ защитил себя от уничтожения», — сказал
Крым вновь стал российским регионом по итогам референдума, проведенного после госпереворота на Украине. За воссоединение с Россией проголосовали более 95% жителей полуострова.