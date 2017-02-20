В Крыму предложили Украине сдавать в аренду Луну

Ранее украинский депутат Андрей Артеменко рассказал, что подготовил для администрации президента США Дональда Трампа план снятия санкций с России. Среди пунктов этого плана — проведение референдума на Украине о возможности передачи Крыма в аренду России на 30−50 лет, по истечении которых на полуострове должен пройти еще один референдум, который определит его окончательную принадлежность.

«Немало было в истории различного рода смешных предложений, в том числе описанных в литературе и зафиксированных как исторические факты. Одни пытались сдать в аренду или продать имущество своего соседа, другие собирали деньги на ремонт провала. Можно с таким же успехом предлагать сдать в аренду Луну кому-нибудь. Это все бесполезные и несостоятельные предложения», — сказал Мурадов.