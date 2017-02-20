Аким Алматы предупредил, что тарифы на комуслуги будут расти

«По газу мы находимся на первом месте, но мы стоим “в конце трубы”, поэтому он дорогой. По электричеству на 7-м, тарифы у нас средние, если сравнивать с другими регионами. Мы 40 миллиардов ежегодно выделяем. (…) мы из бюджета платим, тариф в обмен на качество должно быть», — отметил аким.

Выступая на отчетной встрече, аким Алматы Бауыржан Байбек предупредил, что тарифы на коммунальные услуги будут расти, но пообещал поддержать социально уязвимые слои населения, передает корреспондент NUR.KZ.

По словам Байбека, за счет повышения тарифов компании будут модернизировать оборудование.

«Если не будем увеличивать, будут веерные отключения света», — предупредил он.

«5,4 миллиарда мы заплатили с бюджета, и никто “спасибо” не сказал, а тариф подняли и поднялся шум. Монополисты берут деньги и тратят не на то, что надо. В этом году у нас три раза прорвало магистральные сети. Надо понимать, что это все стоит денег», — отметил градоначальник.

Вместе с тем, аким пообещал, что никто не будет необоснованно завышать стоимость услуг.

«Необоснованного повышения цен никогда не было и не будет. Мы поднимем тарифы, но население не почувствует, потому что мы из бюджета выделим деньги и компенсируем. Тарифы будут обосновано повышаться, но социально уязвимые слои населения будем поддерживать», — пообещал Байбек.